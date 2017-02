Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg føler ikke at jeg hadde noen ekstreme feil, forteller Mowinckel til NRK.

Det ble en skuffende norsk innsats under kvinnenes utforrenn i St. Moritz.

Frustrert og forvirret Mowinckel

Mowinckel tapte ekstremt mye tid på toppen og var over to sekunder bak vinner Ilka Stuhec. En 20. plass var langt under det som kan forventes. På forhånd hadde hun en ambisjon om å komme blant de ti beste.

– En dårlig dag på jobben. Slik er det bare altså, forklarer den norske alpinisten.

Heller Ikke Kristin Lysdahl eller Maria Therese Tviberg fikk opp farten i løypen og endte bak lagvenninnen på resultatlisten.

VANT Ilka Stuhec vant VM-gull. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Mowinckel vet ikke hvor hun ikke kjørte raskere i dagens løp. Etter målgang har hun studert løpet og analysert hvorfor det gikk dårlig. Uten å finne ut hvorfor hun tapte så mye tid.

Det frustrerer og forvirrer alpinisten.

– Jeg er skuffet. Det var ikke det jeg satset på. Jeg vet ikke hvor den tiden gikk. Jeg føler ikke at jeg hadde noen store feil som tilsier at jeg skal være så langt bak. Det er frustrerende å komme over mål og ikke skjønne hvorfor, forklarer Mowinckel til NRK.

– Kjipt og surt

Nå vil hun finne ut hva som gikk galt. Hun innrømmer at dette ikke var godt nok, men vil ikke svartmale det helt.

– Det er kjipt og surt, men ikke verdens undergang, forteller Mowinckel.

Heller ikke Tviberg klarer å peke på hva som gikk galt.

– Det føltes bra, men jeg er altfor langt bak, forteller Tviberg til NRK.

NRKs alpinekspert, Kjetil André Aamodt, er klar på hva som gikk galt.

– Mowinckel kjører fortsatt godt på ski, men taper på glistrekket. Tviberg taper gjennom hele løpet. Det kan være alt fra posisjon til kjøring, dynamikken og teknikken. At kanskje ikke skiene var de beste i dag, forklarer Aamodt.

KLAR: Kjetil André Aamodt er klar på hva som gikk galt for de norske i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Irriterende

Lysdahl var ikke fornøyd med sitt utforløp.

– Jeg ble dratt ned et par steder jeg ikke hadde planer om å bli dratt ned. Det var litt irriterende, forklarer Lysdahl.

Slovenske Ilka Stuhec innfridde favorittstempelet og tok gull. En suveren seier foran Stephanie Venier og Lindsey Vonn. Sitnevnte ble tidenes eldste til å vinne en VM-medalje.

– Jeg synes ikke det er noen overraskelse. Jeg synes hun har vist i hele år at hun er ganske suveren i utfor. Absolutt fortjent, forteller Mowinckel om søndagens gullvinner.

Stuhec innrømmer at hun gjorde noen feil i løpet, men er glad for at det ikke kostet henne gullet. Hun tror det blir vanskelig å få sove i natt.

– Det er fantastisk. Det føles veldig godt, forteller Stuhec til NRK.