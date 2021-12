Norsk jubel på festdag – Ødegaard med to målgivende

Det ble en god dag for flere norske under fotballens festdag i England.

Martin Ødegaard fortsatte storspillet for Arsenal borte mot Norwich. Allerede etter fem minutter rullet nordmannen ut til Bukayo Saka som satt ballen iskaldt i mål og sørget for en drømmestart for London-laget.

Ødegaard var god utover i omgangen og skulle også notere seg for sin andre målgivende pasning. 23-åringen var nok en gang arkitekt da Kieran Tierney doblet ledelsen for gjestene.

– En herlig vektet pasning av Ødegaard, sa Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

Saka punkterte kampen for hjemmelaget da han dunket inn 3-0 midtveis ut i den andre omgangen. Ødegaard var tredje sist på målet til briten. Alexandre Lacazette og Emile Smith Rowe pyntet også på resultatet like før slutt og satt inn Arsenals fjerde og femte scoring for dagen.

– Det er et veldig tilfredsstillende resultat. Vi må holde prestasjonene på et høyt nivå under juletiden. Vi så veldig skarpe og engasjerte ut. Det er en stor seier for oss. Jeg er veldig fornøyd. Mengden sjanser vi skaper er gledelig, sa Arsenal-trener Mikel Arteta etter kampen ifølge BBC.

JUBEL: Martin Ødegaard feirer sammen med målscorer Kieran Tierney. Foto: Joe Giddens / AP

Elyounoussi-scoring

Men Ødegaard var ikke den eneste norske som fikk ting å juble for søndag ettermiddag.

Mohamed Elyounoussi ville nemlig ikke være noe dårligere for Southampton. Nordmannen både startet og avsluttet angrepet som ledet til åpningsmålet borte mot West Ham.

SCORING: Mohamed Elyounoussi satte kontant inn ledelsesmålet for Southampton. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Elyounoussi spilte først ballen ut til Kyle Walker-Peters. Backen sendte ballen tilbake til «Moi» som tok en berøring og klinte til med venstrefoten rett utenfor 16-meteren. Ballen gikk knallhardt forbi en sjanseløs Lukasz Fabianski og i mål.

Det svingte mye i London. West Ham slo tilbake ved to anledninger med Michail Antonio og Saïd Benrahma, men det var likevel Elyounoussi og Southampton som kunne juble til slutt.

Jan Bednarek ble den store helten da han satte inn 3-2- og vinnermålet 20 minutter før slutt.

– Det var på tide at vi vant. Vi har jobbet veldig hardt de siste ukene. I annen omgang tok West Ham over litt og var det beste laget i omtrent 20 minutter. Fraser (Fraser Forster) i målet var fantastisk i dag, så all ære til han og de andre, sa målscorer Elyounoussi ifølge BBC etter kampen.

Femte strake seier

Seieren gjør at Southampton tar et stort steg vekk fra nedrykksplassene og klatrer opp på en 15. plass.

Arsenal fortsetter på sin side seiersrekken. 5-0-seieren på Boxing day gjør at London-laget nå har vunnet sine fem siste kamper i alle turneringer og sine fire siste i Premier League.

Arsenal befester også posisjonen sin på fjerdeplass i ligaen som sikrer Champions League-spill neste sesong.

Norwich er fortsatt under nedrykkstreken og har tre poeng opp til Watford på trygg plass. Laget måtte klare seg uten Mathias Normann mot Arsenal. Han ble nylig operert for å få orden på bekkenproblemene som har plaget ham i lengre tid.