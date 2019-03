Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På siste skyting gikk Norge inn nærmere halvminuttet bak Sverige. Men så sprakk Hanna Öberg, mens Marte Olsbu Røiseland skjøt fullt hus.

– Jeg kommer inn på skive to og ser at Hanna må begynne på ekstraskuddene. Da tenker jeg at nå har jeg muligheten. Jeg vet at jeg kanskje har litt raskere sisterunde enn henne, sier Olsbu Røiseland etter gull-løpet.

Dermed ble det et svært etterlengtet stafettgull på Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

– Det er galskap at Norge vinner denne stafetten, sa Torgeir Bjørn fra kommentatorplass.

Det var en stor kontrast til VM i Hochfilzen for to år siden. Da ble det en helsvart norsk dag med en ellevteplass.

– I dag var det noen høyere makter som var med oss, sier Tiril Eckhoff.

GRATULERES: Olsbu Røiseland gratuleres av Öberg etter gullet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hadde mistet all mot og glede

Eckhoff gikk ut i et forrykende tempo i sporet og spiste sekunder på konkurrentene foran. Inn til sin siste skyting hadde hun tatt igjen hele forspranget.

Men med hele fire bom på stående skyting måtte hun ta en strafferunde.

– Helvete! ropte en frustrert Eckhoff etter skytingen.

Dermed sendte Eckhoff ut ankerkvinne Olsbu Røiseland hele 43 sekunder bak Sverige i tet.

– Jeg satt inne i bua og hadde mistet all mot og glede. Men når jeg ser det der begynner jeg å grine, sier Eckhoff og sikter til da Olsbu Røiseland avgjorde på standplass.

Strafferunde på Eckhoff Du trenger javascript for å se video.

Tandrevold leverte

Solemdal bommet to ganger på sin åpningsetappe og vekslet med Tandrevold omtrent halvminuttet bak Italia.

– Jeg var veldig nervøs. Jeg føler at jeg ikke fikk en god flyt på første runden. Da jeg skulle ta ekstraskuddene var jeg veldig urolig i kroppen, sier Solemdal etter etappen.

Tandrevold leverte en strålende etappe med to fulle hus og ga Eckhoff et godt utgangspunkt før tredje etappe.

– Jeg er så imponert over hele laget og alle sekunder teller. Det var verre å se på enn å gå selv, sier Tandrevold, som til slutt så lagvenninnen sikre gullet.