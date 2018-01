BOMMET: Henrik Kristoffersen fikk det ikke til å stemme. Slalåmesset røk ut allerede i åttendedelsfinalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Sånn er det. Jeg kjører veldig bra, men man må satse. I dag gikk det ut, forklarer Henrik Kristoffersen.

Han røk ut i åttendedelsfinalen etter en stor feil i duellen mot Linus Strasser.

– Det er et lite slag der. Jeg tror det er skoen som tar litt tak i gropa, sier slalåmesset, som til tross for tidlig exit var i godt humør etter tidenes første alpinkonkurranse i Holmenkollen:

– Det var dritkult. Dama er her og familien til dama er her og mutter'n er her. Nordmenn er rå.

– Det var surt å ryke

Kjetil Jansrud røk ut mot Marcel Hirscher i åttendedelsfinalen, mens Sebastian Foss Solevåg måtte se seg slått av svenske André Myhrer i kvartfinalen.

– Jeg møter favoritten, og da må jeg risikere for å stresse ham litt. Det gikk ikke, sier Spjelkavik-kjøreren, som kjørte ut.

Det samme gjorde Maren Skjøld.

– Hvordan oppsummerer du dagen?

– Litt kort. Kunne ønske den varte litt lenger.

Skjøld kjørte inn til karrierebeste under parallellkonkurransen i Courchevel rett før jul. I Oslo røk hun i kvartfinalen.

– Det er superkult å få kjøre på hjemmebane. Det var surt å ryke, mener hun.

For Nina Haver-Løseth ble dagen enda kortere. Hun ble slått av nettopp Skjøld i åttendedelsfinalen.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har ikke hatt en superoptimal oppladning. Jeg gjør feil som jeg ikke har råd til å gjøre, erkjenner Haver-Løseth.

– Vi har absolutt noe å trene på foran OL

Sportssjef Claus Ryste innrømmer at de norske resultatene må bli bedre:

– Vi har et mål om å komme lenger. Det er små marginer. Alt i alt så kjører vi bra på ski, men nå har vi fått det på hjemmebane, vi må bli bedre i det og vi kommer til å øve på det.

– Kjetil viser potensialet sitt i dag. Starten er viktig. Vi ser ofte at det er litt større utøvere som er sterke. Vi må fortsette å utvikle oss, avslutter han.

Herrelagets fysiske trener Lars Mæland synes dagens innsats var grei, og han peker på hvor stor forskjell det er på slik konkurranser sammenlignet med tradisjonell slalåm.

– Det er ekstremt intenst. Vi har absolutt noe å trene på foran OL, konkluderer Mæland.

Tidlig Hirscher-exit

Marcel Hirscher hadde muligheter til å stikke fra i sammendraget da både Jansrud og Henriksen takket for seg i første runde, men heller ikke den østerrikske verdenscuplederen hadde en kjempedag. Han tapte kvartfinaleduellen mot Dave Ryding.

Solevåg-motstander Myhrer vant rennet foran Michael Matt. Kristoffersens overmann Strasser ble nummer tre. På kvinnesiden vant Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener, som slo ut Skjøld, kom på plassen bak, mens Mélanie Meillard kapret tredjeplassen.