Ustabil åpning for Hovland i tourmesterskapet

Tittelforsvarer Viktor Hovland fikk en kjempestart på PGA-tourmesterskapet i golf, men fikk trøbbel underveis i en tidvis svært variabel runde.

Til slutt endte han runden to slag under par, noe som gjør at han er fire slag under par totalt for turneringen.

Hovland startet sesongfinalen på to slag under par og hadde åtte slag å ta igjen på leder og verdensener Scottie Scheffler. Og han begynte tidlig å ta innpå konkurrentene.

Det ble par på de to første hullene, men så slo Hovland til med to strake birdier. Han noterte også birdie på hull 6 etter å ha havnet i bunkeren. Dermed var han tre under par (fem totalt) etter bare seks hull.

Så startet en katastrofe-del av runden da Oslo-gutten slo i vannet med utslaget på åttende hull. Han endte med dobbeltbogey der, og det samme på hull 10 etter svakt nærspill.

Senere skulle han hente seg solid inn med fire birdier i løpet av seks hull. En bogey på hull 17 ødela litt, men nordmannen er slett ikke ute av det.

Hovland er i skrivende stund på en delt 17. plass, syv slag bak Scheffler. (NTB)