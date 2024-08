– Det er katastrofe å gå glipp av det. Norsk fotball må få tak i de pengene. Når man står på utsiden så blir alt vanskeligere. Spiralen har spunnet av gårde i mange år nå. Det har gjort at gapet har blitt større og større, sier Carl-Erik Torp om den norske fiaskoen i Europa.

Bodø/Glimt, Brann og Molde hadde en ypperlig mulighet til å ta seg til hver sin europeiske turnering denne uken. Både Glimt og Brann kom dessuten inn i kampene sine med en ledelse, henholdsvis 2–1 og 2–0.

Molde lå under 0-1, men hentet seg inn med 1–0 i ordinær tid i Sverige.

Så mye gikk klubbene glipp av

Likevel måtte alle tre gå skuffet tilbake i bortegarderobene sine da ingen av dem klarte å vinne oppgjørene sammenlagt.

Bodø/Glimt tapte sammenlagt 3–2 mot Røde Stjerne.

Molde spilte 1-1, men tapte i straffesparkkonkurranse mot Elfsborg.

Brann fikk rundjuling i Kasakhstan, og tapte 3–2 sammenlagt.

Det betød at onsdag kveld røk Mesterliga-drømmen for Glimt, mens Brann og Molde tapte sine playoffkamper torsdag ettermiddag og kveld. Alt i løpet av rundt 23 timer.

Glimt og Molde får likevel sjansen i henholdsvis mindre lukrative Europaligaen og Serieligaen. Branns Europa-eventyr er over for denne gang.

– Det er helt et helt skjebnesvangert døgn med exit og nedgraderinger på alle nivåer. Én ting er opplevelsene de går glipp av, men pengene også. Det er ganske mange millioner som de går glipp av, og for norsk fotball er det en sum som blir mye mindre, påpeker Torp.

STORTAP: Eirik Hornelands Brann gikk på en skikkelig smell og tapte 0–3 mot Astana i Kasakhstan. Foto: Stas Filippov / NTB

Regnestykket er noe komplisert, med tanke på at man aldri vet hvor bra de hadde prestert i turneringene de gikk glipp av. Men startsummen for de ulike turneringene ser slik ut:

Mesterligaen: 216 millioner kroner

Europaligaen: 50 millioner kroner

Serieligaen: 37 millioner kroner

– Det er litt mindre penger og kanskje litt andre typer lag. Men det er nå det vi fikk i dag. Vi var ikke gode nok i straffesparkkonkurransen, sier administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland til VG om summene de går glipp av.

Også for de norske klubbene som ikke deltar i de europeiske klubbturneringene er det penger å hente på at de andre norske lagene gjør det bra. Klubbene som ikke deltar får nemlig solidaritetsmidler, en pott som øker i takt med suksessen til norske klubber.

– Jeg blir ordentlig lei meg

Det skal nevnes at klubbene har spilt inn en del millioner for kvalifiseringskampene de vant tidligere i sommer. I tillegg får Bodø/Glimt og Molde en del av kaka for å spille i henholdsvis Europaligaen og Serieligaen denne høsten.

Torp mener det har sin forklaring at de norske klubbene skuffer i playoffkampene denne sesongen.

– Det er ingen tilfeldigheter. Isolert sett er det tilfeldigheter som avgjør kampene, men samtidig kan man ikke si det heller. For Glimts del, handler det om kvaliteten på hjemmebane som hadde sendt dem til Serbia med helt andre forutsetninger. Molde var i Europa i fjor, men leverte to dårlige fotballkamper denne gangen, sier han.

SERIELIGAEN: Molde gikk på et surt tap etter straffesparkkonkurranse mot Elfsborg. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Det betyr altså at Norge nok en gang havner utenfor det aller gjeveste selskapet i Mesterligaen. I stedet er det playoff-motstander Røde Stjerne som får besøk av den spanske storklubben Barcelona.

Som en person som følger norsk fotball tett, blir Torp skuffet over det han så fra de tre norske håpene i Europa.

– Jeg blir lei meg på vegne av norsk fotball. Det er positive ting som har skjedd med klatringen på den europeiske rankingen, men disse kampene skulle være resultatet av trenden. Jeg blir ordentlig lei meg og synes det er utrolig synd på mange nivåer, sier eksperten.

Han har likevel forståelse for supportere for andre klubber som ikke er like lei seg.

– Jeg skjønner det er mange supportere som er glad for at enkeltklubber ikke når den store gullgruven. Men for norsk fotball er vi helt avhengig av å få en bit av den kaka, sier han.

– Trenger en som er en kynisk drittsekk

Bodø/Glimts Patrick Berg mente selv at laget ikke var tøft nok i returoppgjøret mot Røde Stjerne.

– Det er skuffende at vi kommer ut og er ganske feige og gir dem energi i måten vi spiller på. Det var skuffende, sier Berg til NRK.

– Hva er det Glimt mangler?

– Vi mangler det siste lille. Dødballer ... Det å tørre å være tøffe nok på en slik arena er alfa og omega, og det kan vi nå si at det var vi ikke. Det skuffet meg mest, mer enn at vi ryker ut. Vi var nøytrale og feige, spesielt i første omgang.

SKUFFET: Patrick Berg kaller Bodø/Glimt for «feige». Foto: BILDBYRÅN

Etter Branns kollaps mot Astana, var TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tydelig på Brann savnet en type som Sivert Heltne Nilsen, nettopp for å bidra til at man ikke ble for feige.

– Når det lugger og butter imot, trenger man en innpisker som er general på banen og er en kynisk drittsekk, sier Amankwah til NRK.

Erik Hoftun, som er sportssjef i Norsk Toppfotball, mener norske lag sliter i playoffkampene når det gjelder som mest.

– Vi river gjerne når vi kommer til det siste hinderet. Så er det sånn i europeisk fotball at det er stor forskjell på å spille hjemme og borte. Det erfarte Bodø/Glimt denne gangen, og det har de også erfart før, sa han til NRK i et intervju gjort torsdag formiddag.

Glimt er ikke alene om å ikke klare å kvalifisere seg til Mesterligaen for menn. Forrige gang et norsk lag var i det gjeveste selskapet var da Rosenborg kvalifiserte seg til turneringen i 2007. Siden har det vært stang ut for norske fotballklubber.