– Jeg har ikke noe svar. Jeg sitter bare for meg selv og tenker på hvorfor det går så inni gamperæva sakte, for jeg synes ikke det føltes så håpløst som det ser ut heller. Så det var litt stusselig, sier Fossesholm etter 59.-plassen.

Snøen lavet ned over onsdagens klassiske 10-kilometer i Lenzerheide. Skiene kan dermed ha spilt en rolle.

Resultatlista viser i hvert fall at de norske kvinnene ikke var konkurransedyktige mot de aller beste i verden, av en eller annen grunn.

Weng: – Skal ikke skylde på ski

Finske Kerttu Niskanen vant foran svenske Ebba Andersson, russiske Natalja Neprjajeva, finske Krista Pärmäkoski og svenske Frida Karlsson.

UTENFOR TOPP TI: Heidi Weng. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norges sterkeste kort på papiret, Heidi Weng, var aldri i nærheten av pallkampen. Hun endte på en 13.-plass, over minuttet bak seirende Niskanen.

– Jeg skal ikke skylde på ski her. Jeg følte i hvert fall at det var hardt fra første meter og syntes det var tungt, og hadde ikke noe hjelp i det hele tatt på det føret her. Jeg skulle gjerne følt meg litt piggere, sier Heidi Weng til NRK.

Anne Kjersti Kalvå ble beste norske på tiendeplass, mens Tiril Udnes Weng ble nummer.

Fossesholm: – Ikke gøy

Deretter spredte de norske seg nedover resultatlista. Lotta Udnes Weng ble nummer 26, Ragnhild Haga 29, Mathilde Myhrvold 50, Anna Svendsen 52, Silje Theodorsen 54, Helene Marie Fossesholm 59 og Ane Appelkvist Stenseth 71.

Størst var nok skuffeksen Fossesholm, som ble slått med to minutter og 34 sekunder av vinneren. Hun kjemper normalt i toppen i slike løp.

TUNG DAG: Helene Fossesholm fikk det ikke til i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fossesholm vet ikke helt hva hun skal legge skylda på.

– Nei, og det har jeg ikke tenkt å spekulere i heller, sier hun.

Men Norges stafettankerkvinne fra VM i Oberstdorf er skuffet over det som skjedde.

– Det er ikke noe gøy når du blir tatt igjen av hele feltet. Jeg tror alle kan tenke seg det, det er ikke noe særlig. Det gikk trått. Det gikk jævlig sakte. Jeg tror ikke det er en mosjonist ute i verden som ikke hadde gått fortere enn meg på den 10-kilometeren her i dag, sier hun.

Weng: – Ikke fiasko

Heidi Weng vil imidlertid ikke kalle det en norsk fiasko.

– Jeg vil ikke si det er en fiasko, det er mange som har tatt steget. Det er bra idretten bytter på litt og i dag gikk Niskanen fort, sier Weng.

Løpet i Lenzerheide var utpekt som viktig med tanke på uttak til OL, både til troppen og 10-kilometeren i Beijing.

Seks norske kvinner har allerede fått klarsignal til OL: Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla.

Mathilde Myhrvold la i praksis beslag på en av de to ledige plassene i troppen med sin andreplass i tirsdagens sprint.

– Ikke bra at beste norske er nummer ti

Landslagsledelsen ble neppe særlig klokere med tanke på den siste plassen av det som skjedde i Lenzerheide. Den som eventuelt styrket sine aksjer, var Anne Kjersti Kalvå.

MELDTE SEG PÅ: Anne Kjersti Kalvå fikk det ikke til å klaffe før jul, men er tilbake i OL-diskusjonen etter å ha bllitt Norges beste på 10 km klassisk i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Et bra løp av Kalvå, og det er ingen andre som har gått seg inn i troppen, fastslår Torgeir Bjørn, som påpeker at Ragnhild Haga har hatt en bedre sesong før touren.

– Det står nok litt på vippen om den siste OL-plassen, analyserer han.

– Det er jo ikke så bra at beste norske er nummer ti. Men for min del er det jo det beste jeg har gjort i år, og jeg må være fornøyd med det, sier Kalvå til NRK.

Hun vet hun må overbevise i Tour de Ski for å bli med til Beijing.

– Det er klart at jeg har hatt skikkelig kniven på strupen før Tour de Ski, det har vært en litt rotete sesongåpning for min del. Men samtidig har jeg vært veldig trygg på at det vi har gjort i sommer og høst har vært veldig bra. Jeg har veldig lyst på OL-billetten og skal prøve å gjøre det jeg kan for å ta den, sier hun