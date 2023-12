Norsk fadese på hjemmebane: Talent på gråten etter bindingsrot

– Dette er en håpløs situasjon å stå i, utbrøt NRK-kommentator Jann Post midtveis i 20-kilometeren med skibytte lørdag.

På dette tidspunktet sto Margrethe Bergane bøyd over skøyteskiene og fiklet med bindingene i skibåsen på Granåsen stadion.

STORTALENT: Margrethe Bergane slet med bindingen. Foto: Ulf Palm/TT / NTB

Der sto hun i hele 1 minutt og 36 sekunder før hun til slutt fikk skoen inn i bindingen.

– Margrethe er på gråten her. Berganes løp er ødelagt nå, sa Jann Post.

Det norske stortalentet innrømmer overfor NRK at hun var veldig fortvilet etter hendelsen.

– Jeg fikk ikke til å binde bindingen som var veldig hard. Jeg ble veldig fortvilet og lurte på hvor lenge jeg skulle stå der, men den kom på plass til slutt, sier Bergane.

– Hvordan vil du se tilbake på det skibyttet?

– Akkurat nå er det veldig kjipt og kjedelig, men etter hvert håper jeg det er mulig å le av det, svarer 22-åringen, som til slutt ble nummer 27.

Weng gikk for langt – reddet pallplass

Det var imidlertid ikke bare Bergane som fikk trøbbel under 20-kilometeren. Da Heidi Weng kom inn til skibytte, gikk hun et par meter for langt og måtte snu for å finne skibåsen som var merket med hennes startnummer.

Dermed tapte hun flere verdifulle sekunder. Heidi Weng klarte likevel å gå inn til en sterk tredjeplass, bak vinneren Ebba Andersson og Jessie Diggins.

Weng smilte bredt når hun fikk spørsmål fra NRK om hendelsen.

– Jeg holdt på å gå feil. Jeg tenkte jeg bare skulle legge igjen noen ekstra sekunder der, sier hun og legger til:

– Jeg var i min egen verden. Det var litt flaks – jeg kunne tatt hvilke som helst ski der.

Heidi Weng går i feil bås Du trenger javascript for å se video.

Den norske stjernen var godt fornøyd med pallplass på hjemmebane.

– Det hadde jeg ikke trodd da jeg var ute på klassiskdelen. Jeg fikk ikke til å gå avslappet i klassisk, men så kom skøytingen, og jeg hadde så fantastiske ski. Da tenkte jeg at jeg kunne redde dagen her, sier Weng til NRK.

Norsk stjerne brøt

Det var til tider utfordrende forhold i Granåsen lørdag. Det regnet tett og sporene var tidvis isete, noe som gjorde at mange slet med festet.

Blant dem var fjorårets komet Anne Kjersti Kalvå.

– Anne Kjersti hadde problemer med å komme seg opp bakken. Hun hadde ordentlig problemer med festet, sa NRK-ekspert Anders Aukland underveis i løpet.

GA SEG: Anne Kjersti Kalvå måtte bryte 20-kilometeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Allerede før skibyttet gikk Kalvå ut av løypen og brøt løpet.

– AK har stått av. AK har stått av, kunne man høre på langrennslandslagets radio.

Det var en preget Kalvå som møtte NRK etter løpet. Hun vil likevel ikke skylde på skiene.

– Ingenting funker. Jeg klarer ikke å ta ordentlig i. Jeg liker ikke hvordan kroppen fungerer nå. Da var det ikke vits å pushe. Jeg har en dårlig følelse, og må finne på noe lurt i jula, sier 31-åringen, som hadde en stor sesong i fjor.

– Vi så du hadde noen glipptak. Hvordan var skiene?

– Nei, jeg hadde gode ski. Jeg klarer bare ikke å gå bra på ski, svarer hun.

12 norske damer stilte på start på distansen som er ny på programmet i VM neste år. Tidligere har kvinnene gått 15 kilometer, mens herrene har gått 30 kilometer, men under VM om litt over ett år skal både kvinner og menn gå 20 kilometer.

Herrene skal ut i samme øvelse kl. 13.15. Søndag konkurrerer begge klasser i 10 kilometer klassisk.