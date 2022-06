Hevder EM-vinneren nektet å beklage – nå er hun ferdig på landslaget

– Jeg har gått og kjent lenge på det at jeg synes det er min rett å faktisk fortelle hva som har skjedd med meg. Hvorfor jeg ble borte, sier Haugen til NRK.

Haugen er én av Norges beste styrkeløftere, men den siste tiden har hun vært borte fra de største mesterskapene. Ifølge henne er offentlig kritikk av landslagsledelsen årsaken til at hun nå står uten landslagsplass.

For i kjølvannet av VM på hjemmebane i november, postet hun et langt innlegg på Facebook der hun fortalte sin side av konflikten, som strekker seg tilbake til 2018.

Blant annet at hun hadde følt seg «mer motarbeidet enn verdsatt av landslagsledelsen».

KRITIKK: Dette Facebook-innlegget er kjernen i saken. Foto: Skjermdump

– Jeg valgte å poste det for å få en reaksjon. Så ærlig må jeg være. Nok var nok og nå ville jeg bli hørt. Ettersom jeg hadde forsøkt å ta opp de problemene vi hadde innad i forbundet på «riktig» måte, så følte jeg det at offentligheten var mitt siste kort på hånda, sier hun.

– Jeg måtte rett og slett være ærlig med meg selv, ta et oppgjør med meg selv. Er dette her verdt det? Det begynte å bikke over til noe som ikke var helt bra.

Haugen omtaler det aktuelle innlegget som et «skikkelig ballespark fra min side», men hun hevder samtidig at hun ba om unnskyldning, til tross for at hun mente hvert ord i innlegget.

MYE KRAFT: Her er Haugen i aksjon i benkpress. Foto: European Powerlifting Federation / EPF

– Noen som bryter meg ned

Kritikken på Facebook resulterte i at den ferske europamesteren ble innkalt til et møte med forbundsledelsen, men invitasjonen kom med betingelser. Hun måtte blant annet beklage det hun hadde skrevet.

Da Haugen ikke ville møte disse betingelsene, fikk hun heller ikke tilbud om ny landslagskontrakt.

– Jeg har jo full forståelse for at det jeg gjorde ikke var greit. Det har jeg prøvd å ha i bakhodet hele tiden. Jeg måtte faktisk forvente at det skjedde noe når jeg gjør sånn. Når jeg oppfører meg dårlig så får jo også det også en reaksjon, sier hun, og fortsetter:

– Men da jeg fikk vite at det resulterte i utestengelse så ble jeg veldig sint og skuffet. Jeg hadde følt meg pisset på lenge, og jeg følte i hvert fall ikke at det innlegget jeg postet stod i stil med straffen jeg fikk.

RÅSTERK: Haugen er best i sin klasse. Foto: Hilde Mikkelsen Haugen / Privat

Hun sier hun følte seg urettferdig behandlet og ble både sint og fryktelig skuffet. Først og fremst på grunn av håndteringen av saken.

– Jeg klarer å være fornuftig nok til å tenke at «ja ja, da var straffen min en utestengelse». Så det er egentlig ikke det det handler om for meg. Mer det at de la lokk på det én gang til, til tross for at det nå var trappet opp enda et hakk, sier Haugen.

Hun følte at hun havnet i en situasjon der hun ikke hadde noe å tape lenger. Og mandag valgte hun også å dele sine tanker på Instagram.

– Det er trist at man er den som skal miste landslagsplassen sin fordi man er den som sier fra og står opp for seg selv. Man skal aldri måtte ta imot dritt fra andre. Derfor føler jeg nok ikke noe særlig anger egentlig, det burde ikke være ulovlig å ytre sin mening, sier hun.

– Hilde fikk en klar og tydelig beskjed om hva forbundet forventet

Lars Samnøy, sportssjef i Norges styrkeløftforbund, er ikke enig i Haugens versjon. Han erkjenner likevel at hun ikke har fått tilbud om ny landslagsplass, nettopp fordi hun ikke møtte premissene som ble satt.

– Landslagskontrakter sendes ut i midten av desember, og lagene publiseres i begynnelsen av januar. I november 2021 ble Hilde konfrontert med sin uttalelse, og premissene for ny landslagsplass ble beskrevet i samme e-post datert 18.11.2021. Dermed hadde hun hatt anledning til å bli tatt ut allerede i januar om hun hadde akseptert premissene, opplyser Samnøy.

Han mener derfor at Haugen kunne hatt gode sjanser til å delta i både VM og EM i benkpress, dersom hun hadde gått med på betingelsene til forbundet.

– Hilde fikk en klar og tydelig beskjed om hva forbundet forventet av henne før ny kontrakt ble sendt ut, sier sportssjefen, og legger til:

– Jeg trygler ikke utøvere om å signere landslagskontrakt.

EUROPAMESTER: Det er under et år siden Haugen vant EM-gull. Foto: European Powerlifting Federation

Samnøy er enig at det ble tatt initiativ til et møte, og at hovedfokus skulle være det som skal skje fremover.

– Haugen skriver på Instagram at det var noen betingelser for dette møtet. Kjenner du deg igjen i det?

– Ja, hun måtte unnskylde seg. Og det ville hun ikke, så hun møtte ikke opp. Det var noen enkle forutsetninger. Møte opp, beklage, forsone.

– Hun skriver at hun allerede hadde unnskyldt seg?

– Det er ikke sant. Hun hadde ikke et snev av anger, og hun viser nå at hun ikke har kommet videre, mener Samnøy.

Haugen mener på sin side at hun unnskyldte seg flere ganger.

– Jeg har bedt om unnskyldning skriftlig ved to anledninger. Hvordan han velger å tolke den unnskyldningen blir opp til han, sier hun.

– For meg virket det som den siste unnskyldningen ble godtatt. Fordi det ble lagt opp til et møte, men det var jeg som sa nei til det møtet i og med at det var innenfor de rammene som de beskrev.

Støttes av klubbvenninne

Haugen får støtte av Lene Alexandra Øien, som selv deltok i EM i styrkeløft i mars.

– Jeg tror man går glipp av mange gode idrettsutøvere og resultater om man stenger ute de som tør å si sin mening, sier Haugens klubbvenninne til NRK.

STØTTES: Lene Alexandra Øien støtter klubbvenninnen i konflikten.

Øien påpeker at det var nettopp Haugen som inspirerte og motiverte henne til å kvalifisere seg til veteranlandslaget, og at hun har stor respekt for hennes avgjørelse om å gå ut med sannheten bak hvorfor hun har mistet landslagsplassen.

– Vi trenger mennesker som Hilde som tør å si ifra når man føler seg urettferdig behandlet. Hilde er ikke bare en rå idrettsutøver og vinnerskalle. Hun jobber fulltid som lærer og deler raust av sine erfaringer og heier andre utøvere fram. Hun er rett og slett hel ved, mener Øien.

Haugen forteller at hun nå deler sin versjon, også er fordi flere har spekulert i årsaken til at hun har vært borte fra blant annet EM i styrkeløft og VM i benkpress som ble avholdt nylig.

TAR BLADET FRA MUNNEN: Mandag delte Hilde Haugen årsaken til at hun ikke har representert Norge på en stund. Foto: @hildemhaugen / Instagram

– Heldigvis har jeg såpass mange som støtter meg og backer opp og spør «når er neste stevne» og sånn. Nå har ikke jeg stått på de listene, så det har kommet både spørsmål og anklager som har vært ganske såre og som ikke har hatt noe med den faktiske situasjonen å gjøre, sier hun.

– Da sier jeg heller ting som det er, fra mitt perspektiv, og så får heller folk gjøre seg opp en mening ut ifra det.