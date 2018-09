Norsk e-sport-legende får prestisjefylt utmerkelse: – Større enn å vinne VM

– Det er den største æren jeg har fått. Jeg føler egentlig det er større enn å vinne et av de verdensmesterskapene jeg var så heldig å få delta på for noen år siden, sier Moum, som i sin spillkarriere kalte seg «Element» og var en av verdens beste i Counter-Strike.

E-sportens «Hall of fame» ble opprettet for noen år siden, og hedrer de aller beste utøverne som ikke lenger er aktive, men som har spilt en viktig rolle i å forme e-sport til det det er i dag.

Nåløyet er trangt, og derfor er det fortsatt bare fire spillere som har fått plass.

En av tidenes beste

Hvor tidlig man får plass sier også noe om statusen til spilleren, og å være fjerdemann ut betyr med andre ord at 32 år gamle Moum regnes som den fjerde beste som har drevet med e-sport.

– Det er et veldig stolt øyeblikk for meg. Jeg tenkte aldri at man skulle bli ansett som en av tidenes beste da jeg spilte, men at man får en slik anerkjennelse ti år senere er veldig stort, også på vegne av Norge, sier Moum.

Moum hadde ikke den lengste karrièren, men han rakk å sette spor etter seg siden han i perioder var helt dominerende. Her er han i aksjon som aktiv.

I begrunnelsen heter det blant annet at «Moum står ut som en av de mest dominerende spillerne gjennom tidene», og det trekkes også frem at laget han spilte på i 2003 og 2004 satte rekord da de forble ubeseiret gjennom 12 måneder.

Moum spilte på flere forskjellige lag, og de fleste hadde til felles at de ble internasjonale topplag raskt etter hans ankomst.

– Uglesett

Nordmannens plass i Hall of fame ble offentliggjort under ESL-turneringen i New York søndag kveld, norsk tid. Dette er en av de største Counter Strike-turneringene. Moum hadde ikke selv mulighet til å være der, og sendte derfor sin far for å motta utmerkelsen.

Det synes han passer godt.

Moum hadde en svært suksessrik Counter Strike-karriere tidlig på 2000-tallet. Foto: Privat

Faren var nemlig opprinnelig skeptisk da sønnen i ung alder ville satse på e-sport, men endte med å bli hans største støttespiller etter å ha sett Moum briljere i sitt første VM som 16-åring.

– Det var litt uglesett å drive med dataspilling på den tiden. Jeg var ikke stolt av å bli kalt «CS-Ola», men i dag kan man være en av de kule gutta hvis man blir det. Det er utrolig hvordan den dreiningen har skjedd på få år, sier han.

– Helt fortjent

Moum la opp da han var tidlig i 20-årene, og jobber i dag med salg i Telenor.

Han er glad e-sporten har funnet en måte å hedre de som ikke fikk med seg den nåværende perioden, hvor e-sport er blitt mye mer utbredt og organisert.

– Det er veldig på sin plass at Ola får denne utmerkelsen. Helt fortjent. Det er også kult for Norge. Norge har slitt med å få frem slike toppspillere de siste årene, men dette viser at det går jo faktisk an, sier den tidligere toppspilleren Jonas Alsaker Vikan, som var aktiv i samme periode som Moum.