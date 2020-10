Norsk dommer om Agüeros arm: – Aldri opplevd noe sånt

Reaksjonene har vært svært sterke etter at spisstjernen Sergio Agüero la armen på nakken til den kvinnelige assistentdommeren Sian Massey-Ellis under oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal i Premier League lørdag kveld.

Agüero mente at han skulle ha hatt et innkast, men Massey-Ellis ga det til Arsenal. Da løp argentineren bort til assistentdommeren og la armen over nakken og skulderen hennes, og trakk henne litt bakover.

FORHOLDT SEG ROLIG: Den rutinerte assistentdommeren Sian Massey-Ellis reagerte ikke da Sergio Agüero tok på henne. Foto: Carl Recine / Reuters

Massey-Ellis reagerte ikke umiddelbart på å bli tatt på, men det gjorde TV-seerne. Det har nemlig kokt i sosiale medier siden i går.

– Uakseptabelt

Det britiske parlamentsmedlemmet Rosena Allin-Khan skriver følgende på Twitter: «Hvem tror Agüero han er? Komplett uakseptabelt.»

TV-stjerna Piers Morgan er en av mange tusen andre som også omtaler hendelsen på Twitter. Han skriver: «Øh, hva gjør Agüero der? Og hvorfor blir han ikke utvist?»

IKKE IMPONERT: Piers Morgan. Foto: Andrew Burton / Reuters

I 2016 ble fotballreglene endret slik at fysisk kontakt med en i dommerteamet skulle medføre gult eller rødt kort, men Det engelske fotballforbundet (FA) kommer ikke til å straffe Agüero i dette tilfellet, ifølge The Independent.

Fotballskribenten Leanne Prescott skriver «Agüero tar på nakken til Sian Massey. Virkelig ille. Aldri i verden om han hadde gjort det hvis det var en mann. Det er nedverdigende og veldig galt. Ser ikke ut som om han i det hele tatt forstår hva han har gjort heller. Han bør utestenges for det der.»

Forstår reaksjonene

Norsk Elisabeth Thoresen, som er fast assistentdommer i blant annet Obosligaen for menn, synes det er vanskelig å skulle kritisere Agüero ut fra klippet over isolert sett.

– Jeg har sett videoen og forstår at folk reagerer, men man hører ikke hva som sies, og jeg kjenner ikke til historikken mellom de to. Generelt kan jeg si at det er lurt om man ikke tar så mye på hverandre. Man må ta en vurdering på hva som er et klapp på skulderen og hva som er en ren protest i hvert enkelt tilfelle, sier bækkelagsdommeren til NRK.

IKKE OPPLEVD SÅNT: Elisabeth Thoresen har ikke opplevd å bli tatt på som assistentdommer. Foto: Privat

Thoresen har vært assistentdommer i 14 kamper i Obos-ligaen og i en rekke kamper i Toppserien for kvinner. Hun har ikke opplevd å bli tatt på samme vis som Agüero gjør med Massey-Ellis.

– Nei, jeg har aldri opplevd lignende. Jeg blir stort sett behandlet med respekt av både kvinner og menn, men hvis du er dommer så må du tåle noen utrop og uenigheter.

– Hvordan ville du ha reagert?

– I kampens hete ville jeg nok bare bedt vedkommende om å flytte seg og så ville jeg sagt fra til hoveddommer. Når det er sagt så avhenger det av om berøringen var ubehagelig eller kameratslig. Det som er viktig er at vi som er jenter ikke behandles annerledes. Spillerne blir like sinte på meg som på guttene, og det er helt greit. I kampens hete kan man få seg gjøre ting man ikke mener

– Bør Agüero straffes?

– Det er det ikke opp til meg å vurdere.

– En av de hyggeligste

Manchester City-trener Pep Guardiola hadde ingen planer om å ta en alvorsprat med sin elev da han møtte pressen etter gårsdagens match.

FORSVARTE AGÜERO: City-trener Pep Guardiola ville ikke kritisere Sergio Agüero etter matchen i går. Foto: Alex Livesey / AP

– Kom igjen folkens, Kom igjen. Sergio er den hyggeligste personen jeg har møtt i mitt liv, så se etter problemer ved andre situasjonen, ikke denne, sa han.

– Vi er utrolig glade for at Sergio er tilbake. Etter fire måneder ute er han et stykke unna toppformen, men han fikk 60 minutter på banen i dag, så det er bra.