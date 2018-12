Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er artig at jeg har klart å ta alle distanserennene i år. Det har vært en drømmestart på sesongen, sier en strålende blid Johaug til NRK.

Men i Davos fikk denne sesongs suverene ener på kvinnesiden kamp av en lagvenninne.

For Ingvild Flugstad Østberg gikk ut to startnummer etter Therese Johaug på dagens tikilometer fristil i Davos. Dermed kunne hun gå på Johaugs tider.

Allerede etter 2,2 kilometer hadde de to nordmennene slått knockout på resten av feltet, og det var klart at det var de to seieren skulle stå om.

Men selv om Østberg tok innpå i deler av løypa holdt Johaug stand, og var i mål 12,1 sekunder foran Østberg.

– Jeg er skikkelig fornøyd. Det var et veldig bra løp. Det var litt sånn som alltid her i Davos at du føler deg ikke veldig rå, men så fikk jeg gode tilbakemeldinger, sier Østberg til NRK.

Finske Krista Pärmäkoski tok tredjeplassen 19,2 sekunder bak Johaug.

Ikke sikker på Tour de Ski

Nå skal Johaug og Østberg bli igjen i Davos for å trene i høyden, før de tar juleferie.

– Den tar jeg med god samvittighet, sier Johaug.

I høyden i Sveits vil de to venninnene diskutere hvorvidt de skal gå Tour de Ski eller ikke. Flere av de svenske løperne har allerede gitt beskjed om at de ikke blir å finne i konkurransen i år. Deriblant Charlotte Kalla og Ebba Andersson.

– Jeg vil ta en evaluering etter helgen om jeg går Tour de Ski, sier Johaug.

Et stykke bak

For de øvrige norske håpene i sporet i Davos ble det derimot tyngre Ragnhild Haga havnet på en ellevteplass nesten halvannet minutt bak Johaug.

– Bena var ikke så bra som jeg hadde håpet i dag. Det gikk bra i en runde, men så har jeg egentlig nok med å bare stå på dem på sisterunden, sier Haga etter rennet.

Nå tviler den olympiske mesteren på distansen at hun blir å finne på startstreken i Tour de Ski.

– Jeg tenkte i dag at Tour de Ski blir tungt med de bena her, så jeg tviler litt på det. Det er nok noen andre som er mer klar for det.

Neste nordmann på listen var Kari Øyre Slind på en 24.-plass.