Tre seire og fem tap. Det er fasit etter åtte kamper. Og med så få seire har ikke Norge lengre muligheten til å nå en semifinale.

Tirsdag tapte Norge 4-6 da Italia fikk dunket unna to steiner mot slutten.

Da var OL-håpet ute.

– Jeg er skuffet, for jeg håpet vi skulle kjempe om medaljer og være i et sluttspill, men vi er ikke gode nok denne gangen. Vårt beste spill er godt nok, men vi holder ikke et godt nok laveste nivå, og da holder det ikke, sier skip Thomas Ulsrud til NRK.

– Tror ikke de hadde gjort det bedre

Før OL var det lenge en diskusjon om hvilket lag Norge skulle sende til OL. Det rutinerte laget Team Ulsrud ble vektet mot de yngre, fremadstormende Team Minera Skifer.

Til slutt var det altså Team Ulsrud som fikk reise til OL, og hovedargumentet var at laget hadde langt mer mesterskapserfaring.

Men etter den tidlige OL-exiten dukker spørsmålet opp igjen.

– Vi er heldige. Vi har et norsk, ungt lag på vei opp, men jeg tror ikke de hadde gjort det bedre her nå. De spilte forrige VM og endte på en åttendeplass, sier Ulsrud om Team Minera Skifer.

UENIG: Steffen Walstad mener Team Ulsrud kunne prestert bedre med en god uke, men vil ikke være med på at ikke de kunne gjort det bedre. Foto: JONATHAN HAYWARD / AP

Skip i Team Minera Skifer, Steffen Walstad, er ikke enig i det Ulsrud sier, og han mener at laget kunne levert bedre resultater med en god uke.

– Jeg tror Thomas sier det fordi det er naturlig at folk stiller spørsmålet etter de resultatene. Han er nok bare lei av diskusjonen. Jeg er ikke enig i uttalelsen hans, for jeg tror at om vi hadde hatt en god uke, kunne vi klart det bedre. Men hadde de hatt en god uke, kunne de også gjort det bedre, sier Walstad til NRK.

Pål Trulsen, som er generalsekretær og sportssjef i curlingforbundet, var naturlig nok sentral da OL-uttaket ble gjort.

– Det er helt umulig å bevise om det var feil eller riktig. Vi trodde det på forhånd og tror det fortsatt. Også vet man aldri hvordan det andre (laget) hadde gjort det, sier Trulsen, og påpeker samtidig at Team Minerva Skifer nå skal til VM i Las Vegas.

– På sikt har vi ikke sjans

– Vi har jo røket ut før, og jeg var litt mer skuffet for fire år siden, for da var vi virkelig gullfavoritter. Nå er det blitt så mange profesjonelle lag med at det er nesten urettferdig hvis vi slår dem, mener Christoffer Svae.

Og nettopp ressursene har skapt store forskjeller i curling. Svae forteller at de har rundt 600.000 kroner i budsjett, mens for eksempel Sør-Korea har flere titalls millioner.

Trulsen mener Norge er nødt til å få mer ressurser dersom de skal være med å kjempe om medaljer i fremtiden.

– Dette er ikke dagen å skylde på for lite midler, men de andre har helprofesjonelle spillere, og vi driver litt amatørmessig i så måte. På sikt har vi ikke sjans. Hvis vi skal følge de andre, må vi bli helproffe, forteller Trulsen.

Walstad har også mange lovord om Team Ulsrud, og mener prestasjonene over tid er beundringsverdige.

– De har vært et av verdens beste lag i mange år. Det er ikke så mange curlinglag i historien som klarer å hevde seg i en 10-årsperiode. Vi håper å ta den plassen deres også da. Vi satser mot OL i Beijing, forteller Walstad.

Når NRK stiller det samme spørsmålet til Thomas Ulsrud, er svaret litt mindre klart.

– Jeg vet ikke helt. Jeg skal ta en prat med gutta og se hvem jeg får med meg, sier Ulsrud.