Gullet ble avgjort på oppløpet, hvor svenske Maja Dahlqvist var klart sterkest. Slovenske Anamarija Lampic spurtslo også Falla. Dermed ble det slovensk sølv og bronse til Norge.

Østberg tok kommandoen sin første etappe i finalen, og satte stor fart fra start. Falla gikk en trygg første etappe, og sørget for å holde Norge i teten.

Sveriges plan var at Stina Nilsson skulle sette fart på sin andre etappe, noe Nilsson gjorde. Men Østberg hadde få problemer med å henge med. Nilssons fartsøkning førte til at det ble stor strekk i feltet.

– Tror Maiken er litt misfornøyd med toppfarten

Det var tydelig at de norske jentene hadde mye bedre glid enn svenskene i finalen.

På sin siste etappe prøvde Østberg å få luke til konkurrentene, men Sverige, Russland, USA og Slovenia hang med.

TOK BRONSE: Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er ingen stor overraskelse at Sverige vinner. Dahlqvist viser en forrykende avslutning. Jeg tror Maiken er litt misfornøyd med toppfarten sin i spurten, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Jeg følte meg sterk på slutten, sier Dahlqvist i et intervju med arrangøren etter rennet.

Russland ble nummer fire.

Falla fikk advarsel

Falla fikk en muntlig advarsel av juryen etter å ha tatt to separate skøytetak under semifinalen.

Landslagstrener Geir Endre Rogn sa til NRK at Falla ble «litt irritert» etter advarselen.

– Vi har fått opplyst at hun har fått en advarsel, og vi undersøker det nå. Antageligvis er det at skien gled ut av sporet i første utforkjøring, og da tok hun et skyv der det er spor. Det er de veldig nøye på.