Det får NRK opplyst av alpinlandslagets sportsjef, Claus Ryste.

Det var like før målstreken at nordmannen mistet balansen og falt inn i målområdet. Han slo nærmest salto og landet hardt på ryggen.

Røa ble liggende etter fallet og helsepersonell kom raskt til for å hjelpe nordmannen. Kort tid etter ble det fløyet inn helikopter, og på et tidspunkt var det om lag åtte personer som stod rundt Røa i målområdet etter fallet.

Etter noen minutter ble han til slutt løftet over på båre og heist opp av helikopteret, som fløy han videre til sykehus.

Kort tid etter bekreftet Ryste overfor NRK at Røa pådro seg et brudd i leggen. Litt senere fredag får NRK opplyst at Røa har gjennomgått en vellykket operasjon på sykehuset i Kitzbühel.

Han har også vært gjennom flere undersøkelser som utelukker andre skader utover beinbruddet, og tilstanden til Røa skal være god.

Skiforbundet, via mediesjef Claes-Tommy Herland, kommuniserte fredag ettermiddag at Røa vil bli på sykehuset til i hvert fall i morgen. De ber videre om at Røa får ro i mellomtiden og at det vil komme mer informasjon lørdag.

– Forferdelig å se

– Henrik Røa er på vei mot mål med helt rette strekker og i 140 kilometer i timen. Kanten tar litt tak og skjærer ut og sender Henrik i en salto gjennom mål og inn i målområdet her som han har ligget lenge. Det er forferdelig å se sånne bilder, sa NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre om fallet i målområdet.

NRK-eksperten stod selv i målområdet, og er preget over det han har sett i Østerrike.

– At han har fått veldig god hjelp veldig raskt, det er det ingen tvil om. Men som formidler av det som skjer her nede kjenner man jo også på den spenningen vi er med på å pumpe opp på hvor farlig denne løypen er, og det er den jo. Når det skjer, så er det liksom ikke så … Man kjenner litt på det da, at det ikke er så stas lenger, sier en preget NRK-ekspert.

Kilde trøblet

Utforfavoritt Aleksander Aamodt Kilde startet svakt, men senere skulle nordmannen redde seg mesterlig inn og var i ferd med å ta over ledelsen. Men med kort avstand til målområdet fikk mange trolig hjertet i halsen.

For i siste sving slet 30-åringen voldsomt, og var få centimeter unna reklameskiltene i høy fart. Det skjedde mens han stod på én ski og var tydelig i ubalanse. Han hentet seg imidlertid inn til slutt og havnet på 16. plass.

Kilde opplever selv at starten var guffen, men at han fant rytmen igjen etter hvert.

– Jeg har ikke skia helt under meg som jeg ønsker, og så finner jeg dem igjen. I midten er det bra, da kjører jeg bra svinger, og helt til Haussberg-kanten. Deretter prøver jeg å gå renere enn det jeg har gjort tidligere, og så går jeg veldig langt på den kulen i skråkjøringa, og kommer litt bakpå når jeg lander, og da er det jo ... Det var en nær døden-opplevelse, altså, sier Kilde til NRK.

Den norske alpinstjerna sier videre at det gikk ordentlig unna, og han måtte der og da ta valget om han skulle gå for det eller «gi seg».

– Jeg prøvde å klare det, og jeg klarte det jo, men hadde det vært midt imellom, så hadde jeg gått rett i porten. Du må enten gi deg før du prøver eller prøve hundre prosent, og det var det jeg gjorde. Men ja, det var vanskelig, sier Kilde og ler.

– Det var nære på

Det norske støtteapparatet stod måpende og så Kilde redde seg inn.

– Takk og lov for at han kommer seg til mål der, sa NRKs kommentator Espen Ween.

– For en utvikling. Det var nære på, sa han videre.

Ved målområdet var altså Svindal, som var tydelig imponert over at Kilde hentet seg inn og unngikk stygt fall.

– Aleks med hånda i bandasje kjemper om seieren helt til siste. Det er nesten sånn at han tryner, og med det som skjedde i går skal vi være ganske happy. Det er rått det han leverer for han kjemper om seieren til slutten, sier Svindal om sin tidligere lagkamerat.

Overlykkelig Sejersted etter sensasjon

Adrian Smiseth Sejersted leverte meget godt i Kitzbühel, og er i ferd med å ta pallplass. Han kjempet lenge om seieren, men ligger foreløpig an til en sterk fjerdeplass.

– Kjør, da! sa en overlykkelig Sejersted i målområdet.

Smiseth Sejerstedt ned til en sterk tredjeplass

Underveis så man en hoppende Kilde se sin lagkamerat kjøre til det som da var tredjeplass.

– Fantastisk. Det er så fortjent. Og fy faen, som han kjørte. Han var så solid og er smart der han skulle være smart. Tar ikke for mye risiko, er bare solid, rett og slett. Fantastisk. Han er ikke så langt fra seieren heller. Fy fader, rått, Adrian, sa Kilde.

Sejersteds lagkamerat er full av beundring, og nå tror han en virkelig opptur kan komme.

– Jeg tror han bare kommer til å skinne herfra. For min del er dette bare sinnssykt bra, sier Kilde.

Rørte kommentator

Også NRKs ekspert Lars Elton Myhre var mektig imponert og var tydelig rørt over bragden. Han måtte ta flere pauser mens han kommenterte.

– Han kommer hit og viser det. Det betyr ... Han straffer Kriechmayr der nede. Han har en egen linje i skråkjøringen. Åh, det er ..., sier en rørt Myhre.

– Vi hadde hjertet i halsen i sta. Nå har vi klump i halsen, sier medkommentator Ween.

Kildes sveitsiske rival Marco Odermatt var en av favorittene, men han fikk også store problemer da han mistet balansen. Sveitseren stod på ett bein lenge, og klarte utrolig nok å hente seg inn.

– Hvordan klarer han å holde seg på beina der? Det er noe av det villeste, sa kommentator Ween underveis.

Her går det nesten galt for Odermatt

Fredag ettermiddag ble det klart at Odermatt står over lørdagens utfor på grunn av en skade han pådro seg i fredagens renn.

Sveitseren holdt på å falle stygt før han reddet seg inn med et nødskrik. Manøveren han gjorde der skal ha ført til at han pådro seg en skade som nå gjør at han må stå over utforen lørdag.

Odermatt leder verdenscupen klart sammenlagt og er Aleksander Aamodt Kildes største konkurrent i kampen om sammenlagtkula.

Vincent Kriechmayr vant fredagens utforrenn i Kitzbühel etter å ha sikret supertid foran Niels Hintermann og Dominik Paris.