Norsk 22-åring med sensasjonell andreplass

Fortsetter utsettelse av seriespill

Regjeringen åpner ikke opp for seriespill i voksenidrettene i de neste to ukene. Seriespillene blir suspendert til midten av februar.



Det betyr at for eksempel at ishockeyen må utsette sine oppstartsplaner. De hadde håpet å åpne opp for 1.-divisjonsspill fra 3. februar og eliteserien fra 4. februar.



Regjeringens beslutning betyr at det ikke vil bli spilt eliteseriespill i noen av de andre større idrettene i de kommende to ukene.