Normann klar for klubb i Saudi-Arabia: – Gjør det ikke noe lettere for seg selv

Mathias Normann er klar for den saudiarabiske klubben Al-Raed. Det skjer etter at han nylig forlot Russland tidligere i august.

BEKREFTER: Al-Raed rapporterer om overgangen på sine sosiale medier. Foto: Skjermdump X / @Alraedclub

Det bekrefter klubben på X/Twitter.

Normann signerte for Dinamo Moskva for et drøyt år siden til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina

– Veldig overrakset

Normanns russiske klubb, Dinamo Moskva, hevdet forrige uke at 27-åringen hadde forlatt landet etter et droneangrep mot den russiske hovedstaden den foregående helgen.Norges landslagssjef Ståle Solbakken reagerer slik på overgangen.

– Jeg har visst om dette i et par-tre dager, men jeg ble veldig overrasket da jeg hørte det. Samtidig må Mathias selv svare på hvorfor han velger å gjøre det. Men han gjør det ikke noe lettere for seg selv, sier Solbakken til NRK.

Han understreker at Saudi-Arabia, som har satset knallhardt på fotball de siste månedene med en rekke signeringer av profilerte spillere, er kommet for å bli. «Mathias er ikke den siste spilleren som kommer til å få det tilbudet», påpeker han.

– Så må vi fortsette å jobbe mot det som Saudi-Arabia står for når det kommer til menneskerettigheter, synet på homofili og kvinners posisjon i samfunnet.

NRK har sendt en forespørsel til Mathias Normann om en kommentar til overgangen og reaksjonene fra Solbakken.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener overgangen kan være en skjult velsignelse for landslagssjefen og Norges Fotballforbund (NFF).

– Jeg tror Solbakken mest av alt er glad Normann ikke er bedre enn han er. Det gjør at Solbakken og NFF ikke trenger å ta prinsipiell stilling til dette ennå, sier Saltvedt.

Han er tydelig på at Normann ikke bør få ta på seg den norske landslagsdrakta igjen.

– Jeg mener de valgene Normann har gjort det siste året tilsier at ingen er tjent med at han er på det norske landslaget i uoverskuelig fremtid. Når Normann endelig forholdt seg til en krig i Ukraina var det først da han følte seg i fare selv, uten å ha brydd seg tidligere. Det viser tydelig nok hvor interessene hans ligger, fortsetter Saltvedt.

OVERRASKET: Ståle Solbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ingen formell ordre

Solbakken sier at han ikke har vært i kontakt med Normann selv, men at det er fotballpresident Lise Klaveness som har hatt dialogen. Det var hun som videreformidlet Normanns overgang til Solbakken.

– Det er ingen formell ordre fra Lise (Klaveness) eller noen andre i NFF til meg om at noen som spiller i Saudi-Arabia ikke kan tas ut på landslaget, men jeg hadde mye heller ønsket at Mathias gikk en annen vei, forteller landslagssjefen.

Den norske midtbanespilleren har vært på utlån til Dinamo fra Rostov siden i fjor sommer. Nå er han imidlertid klar for saudiarabisk fotball.