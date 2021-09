Da NRK møtte Narve Gilje Nordås før fredagens NM-start, fortalte han at planen var å løpe en rask 5000 meter for å få viktige rankingpoeng med tanke på kvalifisering til neste års friidretts-VM.

Men da det antatt sterkeste heatet satte i gang på Kristiansand Stadion, gikk i stedet de første rundene så sakte at det nærmest overrasket kommentatorene.

– Det gikk irriterende seint i starten. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle samarbeide litt fra start og springe fort, sier Nordås, som skrudde opp tempoet på slutten og sikret sitt andre strake NM-gull med 13.55,86 på distansen.

– Tvang igjennom beslutningen

For en telefonsamtale med trener Gjert Ingebrigtsen en drøy time før start, gjorde at planen ble endret.

– Du kan si det sånn at jeg hadde en liten taktisk prat med treneren der vi ble enige, eller rettere sagt han tvang igjennom beslutningen at jeg ikke skulle springe fort fra start. Da hørte jeg på ham, og jeg fikk i hvert fall gull, innrømmer han overfor NRK.

Søndag stiller Nordås også til start på 10.000-meteren i NM. I fjor tok han sølv, men i år er drømmen to NM-gull.

MÅTTE DRA: Farten var så lav på 5000-meteren i NM, at Nordås til slutt måtte dra opp tempoet for å sikre en bedre tid enn i det første heatet og sikre seg gullet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Hva sa Gjert?

– Det viktigste i mesterskap er å ta medaljene, og det er sikkert et poeng i det, selv om det gir litt ranking. Men springer du raskere enn kvalifiseringstiden som er satt opp til VM, så er du med uansett, og det er jo akkurat det jeg skal gjøre neste år, svarer 22-åringen.

– Bruker energien på helt feil ting

Han fikk også en annen klar beskjed fra Gjert Ingebrigtsen.

– «Neste år kvalifiserer du deg ikke på ranking. Da springer du under den forbanna tiden», og det er jeg helt enig i.

Den kjente trenerfaren bekrefter telefonsamtalen.

– Narve har en tendens til å bruke energien sin på helt feil ting, det så vi også i OL. Det skal ikke være behov for å bruke et NM-løp for å kvalifisere seg til mesterskap, skal man delta i et mesterskap så må man klare kravet, sier han til NRK.

Nordås kom seg nemlig til OL via rankingsystemet, men var aldri under kvalifiseringskravet på 13.30,50. I Tokyo skuffet han, og røk rett ut i forsøket på 5000 meter. Kravet til VM i Eugene i 2022 er det samme som til OL.

– Hvis jeg ikke springer under det, så stiller jeg ikke i VM, bekrefter Nordås nå.

OL-DEBUT: Narve Gilje Nordås sammen med trener Gjert Ingebrigtsen under OL i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Mobbet» etter OL

– Kom du frem til det i denne samtalen med Gjert, eller er det noe du har tenkt på selv?

– Jeg har tenkt det selv også. Hvis jeg ikke tar det kravet neste år så har jeg mer eller mindre null utvikling. Ingen idrettsutøvere med litt respekt for seg selv kan gå inn i ny sesong og si at de ikke vil bli bedre, mener Nordås.

Han tror derimot ikke et NM-gull eller to vil gi ham nevneverdig økt status når han kommer tilbake til Team Ingebrigtsens treningsgruppe.

– Nei, men jeg blir kanskje litt mindre mobba.

– Er du blitt mobbet etter OL?

– Med rette. Jakob er i sin fulle rett til å sende noen stikk. Når han kommer hjem med OL-gull og jeg driter meg ut som en annen tulling, så er det lov. Og jeg synes det er bedre enn at han sier «å, så bra», for man må hele tiden pushes på det for å bli bedre. Jeg traff ham da jeg kom inn i leiligheten etter OL, og han synes det var komisk dårlig og så lo vi litt sammen, svarer Nordås og flirer.