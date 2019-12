Norges VM-motstander fikk marerittoppladning

Mens Norge hadde en rekordlang treningsleir et par timer nord for arrangørbyen Kumamoto i ti dager før VM-starten, var situasjonen en helt annen for Angola.

Laget landet døgnville i Japan bare 18 timer før første kamp – etter en 40 timer lang flyreise.

Det endte med tap for både Serbia og Nederland i de to første VM-kampene.

– De første nettene var veldig vanskelige. Det er åtte timers tidsforskjell, så vi har fortsatt masse problemer. Men – vi legger hjertet vårt i kampene, sier stjernespiller Albertina Kassoma til NRK.

Hør og følg Norge mot Angola på NRK Sport kl. 12.30 torsdag.

HAR VÅKNET: Åtte timers tidsforskjell er snart ute av kropp og hode for Albertina Kassoma og Angola. Foto: Javier Soriano / AFP

Men nå virker både Kassoma og resten av angolanerne å være noe mer i vater igjen. Etter å ha knust Slovenia med ni mål, kan afrikanerne ta seg videre til mellomspillet.

– Jeg er glad det ikke er meg. Det er jo veldig kjedelig for dem at det blir sånn, sier Stine Bredal Oftedal om Angolas oppladning.

Silje Waade synes rett og slett synd på motstanderen.

– Selvfølgelig. Jeg ønsker alle optimale forberedelser. Jeg er mest opptatt av vårt lag og at vi får gode forberedelser, men det er selvfølgelig synd for Angola hvis det påvirker resultatene de har hatt så langt.

– I ferd med å finne rytmen

Angolas danske trener Morten Soubak har klaget over dårlige ressurser. Det mener NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen man skal være forsiktig med å legge for mye vekt på.

– Det er tull at de har dårlig med ressurser. Det er mange lag som er dårligere stelt. Morten Soubak, som trente Brasil til VM-gull, har garantert løftet strukturen i laget og de har både fysikk og ferdigheter.

SUKSESS TIDLIGERE: Morten Soubak tok Brasil til VM-gull i 2013 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tror også Norge møter et bra lag.

– Jeg snakker en del med Morten. De trener hver dag og har vært samlet lenge, selv om de har hatt en lang reise og kom litt sent. De er i ferd med å finne rytmen sin.

Må ta skalp

Morten Soubak levner ikke laget sitt store sjanser mot Norge, men lover de skal kjempe.

– Vi vet godt at det ikke er store muligheter for avansement. Det har vi nok kanskje innsett, men det betyr noe at vi viser at vi kan spille håndball.

Det mener Waade at Angola allerede har vist.

– De knuser jo Slovenia, og så absolutt kan spille håndball. Det er et fysisk lag med masse kilo og veldig fintesterke spillere. Det blir artig å møte dem, og kanskje litt annerledes. Jeg gleder meg veldig.