– Nå har det gått veldig fort i det siste. Et stort mål hadde vært å debutere i Bundesliga, forteller Birk Risa (18) til NRK.

I helgen fikk unggutten fra Tjora utenfor Stavanger debuten for FC Köln i 1–0 seieren over Bochum i en treningskamp.

Risa har gått litt under radaren her hjemme etter overgangen fra Sandnes Ulf i 2014, men snart kan nordmannen være nær ved å få debuten i Bundesliga.

Allerede før jul var Risa høyaktuell for å være med i troppen til lokalderbyet mot Bayer Leverkusen, ifølge lokalavisen Express.

​ – Ikke med der som tøysespiller

Til vanlig spiller han på G19-laget til Köln der han er kaptein, men nå er 18-åringen med A-laget på treningsleir i klubbens oppkjøring til den siste delen av sesongen. Laget har slitt med skader i den første delen av sesongen.

– Målsettingen er få sjanse til å trene med A-laget. Det er en bonus å få være med i en tropp eller å debutere i Bundesliga, forklarer Risa.

TRENER: Det gjenstår å se om Peter Stöger vil gi Birk Risa sjansen denne sesongen. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Bundesliga-kommentator for Eurosport, Eivind Bisgaard Sundet, mener det er et kvalitetstegn at Risa og to andre juniorspillere får være med på klubbens treningsleir i vinterpausen.

Dette til tross for at klubben ikke er kjent for å gi sjansen til unge spillere for ofte.

– Det er en kort pause. Han er ikke med der som en tøysespiller. De mener han åpenbart har noe å bidra med. Slik sett kan han ikke være så langt unna spilletid, sier Sundet til NRK.

– Der jeg har best sjanse i Köln

18-åringen nyter tilværelsen og treningshverdagen med A-laget.

– Du trener med noen av de beste spillerne i Bundesliga. Du får testet deg mot Anthony Modest, som har 13 mål i ligaen. Det er noen steg opp fra det jeg er vant med, forteller 18-åringen til NRK.

Selv om drømmen er nær ved å gå i oppfyllelse blir ikke Tjora-karen skuffet om trener Peter Stöger ikke gir ham sjansen nå. Planen har hele tiden vært at Bundesliga-debuten skal komme om to år.

Risa har hele tiden vært en offensiv spiller. Helt til han kom til Köln.

Etter å ha vikariert som venstreback i noen kamper har han endt opp som en defensiv spiller. Det er også der han nå satses på i Köln, uten at 18-åringen har noen problemer med det.

– Jeg tror det er der jeg har best sjanse som A-lagsspiller i Köln nå. Det at jeg kan bekle så mange posisjoner gjør at treneren synes jeg er en god og intelligent spiller. Så lenge jeg får spille fotball er jeg fornøyd, avslutter Risa.