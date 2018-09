Norges Skiskytterforbund provosert av mulig Russland-retur: – Vil være nærmest en skandale

– For oss er det ikke noe spørsmål engang, sier president i Norges Skiskytterforbund Erlend Slokvik.

Sammen med resten av skiskytterverden er Slokvik på plass i kroatiske Porec foran IBU-kongressen hvor blant annet en ny president i det internasjonale skiskytterforbundet skal velges.

Før valget mellom Olle Dahlin og Baiba Broka avgjøres skal et, om mulig, enda mer kontroversielt valg tas i kongressen. Valget om Russland på ny skal bli fullverdig medlem av skiskytterverden.

FALLITT: – Hvis kongressen gjør noe sånt har kongressen spilt totalt fallitt, sier 1. visepresident i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard på spørsmål om Russlands mulige IBU-retur. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– En sånn sak skal kun ta ett minutt, så ferdig med det. Men det kan bli lange diskusjoner, så vi får se, sier 1. visepresident i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard.

Ikke WADA-godkjent

Russland ble utestengt fra IBU 11. desember 2017, og reglene til IBU er klare: Om ikke et forbund er godkjent av verdens antidopingbyrå, WADA, kan det ikke være fullverdig medlem. Det er ikke det russiske skiskytterforbundet (RBU), likevel kan de fredag være tilbake i varmen.

– I prinsippet skal det ikke være åpent for dem i det hele tatt. For oss vil det være nærmest en skandale om IBU tar opp Russland nå, sier en oppgitt Slokvik.

Han frykter at IBU-systemet kan bidra til at Russland igjen får innpass.

SLAG I ANSIKTET: President i det norske skiskytterforbundet Erlend Slokvik mener det vil være et slag i ansiktet til internasjonal skiskyting om Russland igjen blir fullverdig medlem av IBU. Foto: NRK

– Det er veldig uoversiktlig så lenge de små nasjonene har like mye å si som de store. De forstår nok ikke helt konsekvensene av en del ting fordi de ikke har den oppmerksomheten i sine hjemland.

Skiskyting har det siste året vært gjennom en rekke skandaler. Senest torsdag kunne NRK fortelle om flere anonyme brev med beskyldninger om regelbrudd og umoralske handlinger i internasjonal skiskyting.

– Man har fått en ripe i lakken allerede på flere områder. Skal man gjenvinne tilliten vil dette være et slag i ansiktet, mener Slokvik.

Trygler om gjenopptakelse

I flere brev til IBU ber både den tidligere presidenten i det russiske skiskytterforbundet, Alexander Kravtsov, og den nåværende, Vladimir Drachev, forbundet å ta dem opp igjen som fullverdig medlem.

STARTE PÅ NYTT: I et brev til IBU trygler den russiske skiskytterpresidenten Vladimir Drachev om at hans forbund igjen blir fullverdig medlem av IBU. Foto: Faksimile fra IBUs kongresshåndbok

«RBU har møtt alle krav for at vi igjen skal bli fullverdig medlem i IBU. Alle internasjonale forbund for vintersport har avsluttet deres etterforskning mot russiske utøver», står det i brevet fra Vladimir Drachev.

At det russiske forbundet møter kravene er derimot Norges Skiskytterforbund dypt uenig i.

– Du kan ikke være medlem av IBU om du ikke er WADA-godkjent. Russland er ikke WADA-godkjent. Hvis det sitter så mange folk i salen og løfter de opp tror jeg vi kan pakke vesken og dra hjem. Da kan vi gjøre noe annet positivt, sier Bøygard.