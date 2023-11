Norges Skiforbund kritiseres for valg av PR-byrå: – Umusikalsk

Torsdag publiserte VG en kronikk av Arne Baumann, generalsekretær i Norges Skiforbund,

Der snakket Baumann om Lucas Braathens plutselige karriereslutt, konfliktene som har omgitt forbundet den siste tiden, og en rekke sterke beskyldninger som har kommet mot forbundet. Baumann nevnte også Skiforbundets krevende økonomiske situasjon.

Det som ikke kommer frem i kronikken, er at Norges Skiforbund har fått hjelp av et PR-byrå.

NRK vet at det er snakk om selskapet NPG Sport & Communications, der Svein Graff er partner med en eierandel på 15 prosent. Han er broren til Espen Graff, kommunikasjonsdirektør i nettopp Norges Skiforbundet.

– Det er umusikalsk i en tid hvor habilitet er overskriften på det meste.

Det sier Einar Aadland, dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole, og forfatter av flere bøker om etikk og ledelse.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

Bekrefter PR-hjelp

Aadland påpeker at det ikke er samme habilitetsregler i idretten som i politikken, men han mener likevel at «umusikalsk» er ordet som oppsummerer Skiforbundets siste påfunn.

– Stikkordet er habilitet, og jeg vil nok en gang kalle det umusikalsk. Noe annet er at Skiforbundet velger å bruke midler på kommunikasjonshjelp. Begge de delene er følsomme.

Aadland er imidlertid tydelig på at han forstår behovet for PR-hjelp etter konfliktsakene som har preget mediebildet.

– Men da bør man være veldig nøye med at noen ikke kan reise et øyenbryn rundt valget av PR-byrå, sier han.

Overfor NRK bekrefter generalsekretær Baumann at han fikk hjelp til å skrive kronikken, og at det er Svein Graffs selskap som er brukt.

GENERALSEKRETÆR: Arne Baumann. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg har brukt NPG for å få et utad-inn-syn på denne saken her da jeg skrev kronikken.

– Er det etisk riktig å bruke penger på et kommunikasjonsbyrå hvor broren til kommunikasjonssjefen er sjefen?

– Broren til kommunikasjonssjefen er ikke involvert. Og jeg har personlig gjort den vurderingen. Det er viktig å understreke, han er ikke involvert, svarer Baumann.

– Et valg tatt av meg, ene og alene

Baumann sier videre at han tror utgifter til PR-hjelp er nødvendig i denne saken, og at han står for valget, selv om han forstår at noen kan være kritiske.

Kritikken for habilitetsutfordringen, mener han derimot er ufortjent:

– Hverken Espen eller Svein Graff har vært involvert i denne avtalen. Espen Graff har meldt seg inhabil i denne kontraktsinngåelsen av åpenbare grunner. Svein Graff er heller ikke en del av teamet som jobber med oss, opplyser Baumann via SMS etter endt intervju.

Baumann forklarer at han har jobbet med Harald Strømme, én av selskapets andre partnere, tidligere, og at avtalen er inngått mellom dem.

– Jeg har gjort en selvstendig habilitetsvurdering i forkant av valget av PR-byrå. Dette er et valg tatt av meg, ene og alene. I full åpenhet, skriver generalsekretæren.

NRK har vært i kontakt med Espen Graff. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Svein Graff henviser til daglig leder Espen Skoland i NPG. Skoland kommenterer Aadlands uttalelser slik:

– Han får stå for det. Vi har kun tilbudt hjelp til Skiforbundet. Jeg foreslår at dere snakker med forbundet om det.

– Vi har gjort en habilitetsvurdering og kommet frem til at dette ikke er problematisk. Verken Svein eller Espen Graff har vært involvert i dette. Det er en avtale gjort mellom Arne Baumann og Harald Strømme, sier Skoland til NRK.