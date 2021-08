Norges OL-håp ble ensom av satsingen: Har kommet hjem og grått så mange ganger

– Jeg kjenner hjertet banker, jeg er så stolt over meg selv. Det er helt surrealistisk.

Smilet går nesten rundt bak munnbindet. Anne Vilde Tuxen har aldri hatt det bedre, og forteller at det er som å leve i en drøm.

Hun er en av kun 30 stupere som har fått plass i OL.

Selv om smittevernet er strengt og mulighetene få er det ingenting som er større enn å være på plass i selveste OL, verdens største idrettsarrangement.

Men det var langt fra gitt at Tuxen skulle nå hit, til det gjeveste stupebrettet av dem alle.

Hele livet har hun jobbet for dette. Nå står hun endelig her, men forstår ikke helt hvordan det gikk til.

I OL: Anne Vilde Tuxen har aldri hatt det bedre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Veldig alene, veldig på utsiden

Fra hun var liten har hun satset knallhardt på å nå verdenstoppen i stup. Sammen med familien, som har gitt seg selv kjælenavnet «Team Tuxen», har det meste dreid seg om stuping.

Som tiåring sto vekkerklokken på 06.00 og vektene lå klare i kjelleren. Et par timer trening før skolen. Og rett hjem fra skolen for å trene mer.

– Sånn gikk det i mange år, forteller Tuxen.

UNG: En svært ung Anne Vilde Tuxen viser frem en medalje.

Med trening morgen, kveld og i helgene ble det svært lite tid til annet. Det ble mye tid med «Team Tuxen», og lite tid til venner og klassekamerater.

Det var ikke lett for en tiåring å gi opp det sosiale livet.

– Og det falt ikke i smak. Det var veldig mye stygge ting som ble sagt og utestengelse. Så jeg kom ikke helt inn i gjengen, sier Tuxen.

– Du er veldig alene, veldig på utsiden. Jeg har kommet hjem fra skolen og grått så mange ganger. Du er helt alene, fordi det er så særegent å ville bli best, forteller hun.

Da OL-billetten var sikret la hun ut et bilde på Instagram.

– Jeg ga aldri opp selv om andre tvilte og kun ønsket deg vondt. Jeg har blitt ertet for hvordan jeg så ut og tvilt på gjennom hele livet på grunn av valgene jeg har tatt og personen jeg ønsket å være. Jeg har vært heldig som har hatt et så fantastisk lag i ryggen, og hadde ikke klart dette uten dere. Vi er et lag, vi er Team Tuxen, skrev hun.

Foto: INSTAGRAM / ANNE VILDE TUXEN

– Har du vært nære på å gi opp?

– Ja. Bare drit i alt, gå på fest. Drikk så mye de vil at jeg skal gjøre og dropp stupinga. Jeg ville ikke stå alene lenger og det var vanskelig, sier Tuxen.

Søster, bestevenn, konkurrent og lagvenninne

Norges håp på 10 meter tårnstup skal i aksjon onsdag klokken 15.00 japansk tid. Da er klokken 08.00 i Norge, men hjemme i Stavanger har «Team Tuxen» gjort alt klart.

– Vi har kjøpt inn sjampanje. Vi er så klare, sier Helle Tuxen med et smil.

Hun er lillesøster, treningspartner, konkurrent, bestevenninne og har vært der gjennom hele karrieren.

Sammen har de hatt et mål i årevis. OL i Tokyo i 2020.

– Til 11-årsdagen fikk jeg et kort av Vilde. Hun hadde tegnet et kort der jeg stupte i OL i 2020. Det er det som har vært målet, drømmen for oss begge, sier lillesøster Helle.

SØSTRE: Helle (til venstre) og Anne Vilde Tuxen avbildet under OL-kvalifiseringen i Tokyo i mai. Foto: PRIVAT

Hun forteller at hun har sovet flere netter sammen med søsteren enn hun har sovet alene. De har støttet hverandre både på og av stupebrettet.

– Stuping var ikke så kult. Ikke på barneskolen, ungdomsskolen eller videregående. Å ha en storesøster som står opp og er der for deg. Vi har møtt mye og sett hvor teite folk kan være. Det er et lite «f... you» til dem. Vi vet begge hvor mye vi har vært gjennom og følt oss veldig alene, sier Helle Tuxen.

Anne Vilde får tårer i øynene av å snakke om søsteren. Begges mål var å komme seg til OL, men det er bare Vilde som er i Tokyo. Helle er hjemme i Oslo og følger konkurransene på fjernsyn.

I tillegg får hun et lite innblikk med daglige samtaler med storesøster.

Det er både hyggelig og sårt.

– Det gjør vondt i hjertet, det er liksom oss to. Det er en veldig liten sport i Norge, det har det alltid vært. Vi har delt alle oppturer og nedturer, sier hun.

FIRE SØSTRE: Helle (fra venstre), Vanessa, Anne Vilde og Rikke har alle tatovert Tuxen på armen. Foto: PRIVAT

Sceneskrekken

På åpningsseremonien forrige fredag var Tuxen en av Norges flaggbærere.

Det var vanskelig å se for seg for 10–15 år siden.

– Jeg har alltid vært en person som ikke liker at folk ser på. Jeg vil helst ikke ha publikum, sier hun og ler.

Det henger tilbake til gymtimene på skolen.

– Jeg husker det godt, du må stille opp på rekke i gymtimene. Guttene står og hvisker og tisker og du kjenner at folk glor. Det er ekkelt, du føler deg ... Så liten.

Sånn har hun følt seg på stupebrettet også.

Hun har fått til sitt beste på trening, men i konkurransene har det vært tråere.

Alt knøt seg.

– Hvis du tenker, så overtenker du. Og da går det ikke bra, sier Anne Vilde Tuxen.

PÅ TOPPEN: Helle og Anne Vilde Tuxen avbildet under en synkron-konkurranse i mai i år. Foto: Charly Triballeau / AFP

Slet ut to biler

For tre år siden flyttet hun til USA, forholdene hjemme i Norge var rett og slett ikke gode nok.

I Stavanger er det ikke timeter, så for å trene måtte pappa Helge kjøre til Bergen, Kristiansand eller Hamar.

Helge Ordin Tuxen forteller at han har slitt ut to biler på veien til OL, og kjørt «land og strand» og vært Europa rundt hver sommer, påske og ferie.

– Bare prestasjonen av å komme seg til OL når du har stupt fra fem meter i mange år, det sier litt om hvor tøff hun har vært for å få det til. Det er helt fantastisk, og viser hvor tøff skalle hun har, sier pappa og trener Helge.

GODT HUMØR: Anne Vilde Tuxen og pappa Helge smilte bak munnbindet på søndagens pressetreff i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skadet før OL

I Tokyo er Anne Vilde Tuxen lykkeligere enn hun noen gang har vært, i visshet om at hun aldri lot de stygge kommentarene, uendelige timene i bil eller krevende stupeforholdene i hjemlandet stoppe henne fra å nå OL-drømmen.

Da er det også helt uaktuelt at en skade like før mesterskapet skal sette en stopper for Norges stuphåp. En strekk i albuen kan være kritisk når man treffer vannflaten med hodet først i 60 kilometer i timen.

– Det var ikke helt planen, innrømmer hun.

Men litt teip og behandling har fått henne i stand til å konkurrere. Onsdag skal hun debutere i OL, med familien heiende hjemme i Stavanger.

– Dette er det største jeg noen gang kommer til å være med på. Så lenge den armen henger på skal jeg opp på den timeteren, sier Tuxen og ler.