Norges nye VM-håp falt av motorsykkelen - holdt skaden skjult

24-åringen fra Lier i Buskerud klarte VM-kravet med god margin da han klinket til med årsbeste i verden (67,78 meter) i april. Da han kom hjem til Norge fikk Ola Stunes Isene også tilbud om plass i Diamond League-stevnet i Doha.

Nordmannen måtte bestemme seg umiddelbart, og takket ja. Men Isene avslører at han konkurrerte med en leggskade da han ble nummer åtte med 62,63 meter.

– Det skjedde to uker før stevnet, men jeg kunne jo ikke si nei. Jeg vet jeg var i stand til å kaste 65 meter nå også, sier han til NRK.

Dumt fall

Det han derimot ikke fortalte sine følgere på Instagram, var hvordan skaden faktisk oppstod. Han lekte seg nemlig på en liten motorsykkel.

– Jeg har sagt det er en strekk i leggen, og det er jo for så vidt det det er, men jeg kan vel si nå at jeg var litt dum og kjørte motorsykkel, også falt jeg, forklarer han og unnskylder seg smilende med at han fortsatt er ung.

I DOHA MED SKADE: Ola Stunes Isene fikk plass i Diamond League-stevnet i Doha fredag forrige uke. Det lengste kastet målte 62,63 meter. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

– Det vil være 100 prosent bra igjen til Diamond League-stevnet i Stockholm (30. mai), bekrefter han.

Isene ble «bare» nummer 11 i EM-finalen i fjor. Kjempekastet i april. som var årsbeste i verden frem til svenske Daniel Ståhl kastet 70,56 meter i Doha forrige uke, kom derfor som en overraskelse også på ham selv, selv om forholdene på den åpne banen var gode.

– Det var et veldig stort steg for meg, innrømmer han.

Opp 10 kilo på et år

Ikke bare har han blitt mer seriøs i treningsarbeidet, den 195 høye diskoskasteren har også gått opp hele 10 viktige kilo siden i fjor. Men med 118 kilo er det fortsatt et stykke opp til blant andre Ståhl – som veier over 160 kilo.

– Styrke tar lang tid å trene opp, men jeg er fornøyd med å ta ti kilo hvert år, og å ta steg for steg og holde meg skadefri. Jeg synes det å spise er kjedelig, men det må til, sier Isene og ler litt.

– Man ser jo hvor mye bedre jeg er blitt i år, så det har absolutt hatt noe å si på kastingen, men det krever å komme opp i den vekta man skal, legger han til.

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, gleder seg til å følge Isene resten av sesongen.

– Begynner han å kaste 65 meter på lukkede stadioner, så har han virkelig etablert seg, og han tar gode steg nå, sier han.