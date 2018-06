Norges nye golfstjerne ble inspirert av tenniskompisens suksess

– Vi er gode kompiser og har studert sammen på både Wang og NTG-U i fem år til sammen, forteller US Open-klare Kristoffer Reitan om tennisspilleren Casper Ruud.

Reitan har ankommet Wien og er klar for sin første europatour-turnering før ferden går videre til New York og den prestisjetunge majorturneringen. Golfspilleren ble kjent over natten etter å ha blitt Norges første herrespiller til å kvalifisere seg til US Open tidligere denne uken.

– Casper og jeg har god kontakt. Det har alltid vært jeg som har gratulert ham med sportslige prestasjoner, men nå var det han som sendte melding, så det er gøy å se at det går den veien også, sier Reitan-arvingen.

– Vi er like

Reitan og Ruud har kjent hverandre i mange år. Nå har begge bemerket seg innfor to av verdens største individuelle idretter.

TENNISTALENT: Casper Ruud vant sin første French Open-kamp mot Jordan Thompson som var rangert 66 plasser bedre enn nordmannen. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

– Det er kjempekult at Kristoffer har fått sitt gjennombrudd. Han er ekstremt målrettet og fokusert, og vi er veldig like på mange områder. Det snakker vi ofte om, sier Ruud som nylig kom hjem fra French Open.

Tennisspilleren fra Snarøya tangerte karrierebeste da han tok seg til andre runde i en Grand Slam-turnering forrige uke. Der endte også French Open-eventyret for Ruud som måtte se seg slått av 31.-seedede Albert Ramos-Viñolas.

– Jeg møtte Casper da han var med i French Open. Jeg spilte en amatørturnering i Paris og vi fikk til en middag sammen. I tillegg så jeg den første kampen hans, og ble veldig motivert av det. Han inspirerer både meg og andre golfspillere, forteller Reitan.

Sammenligner Reitan med Ruud

Den kjente golfkommentatoren og tidligere proffspiller Per Haugsrud sammenligner Reitan med nettopp Ruud hva gjelder sportslige prestasjoner.

– Nå har vi hatt Casper Ruud som har kvalifisert seg til French Open, og det kan sammenlignes veldig, forteller han.

Haugsrud sier at nåløyet er ufatellig trangt å komme gjennom både i Grand Slam i tennis og i majorturneringer i golf. Men nå som Reitan allerede er kvalifisert som en av de 150 golferne som stiller til start i New York, tror Haugsrud at 20-åringen kan komme langt.

I STORFORM: Kristoffer Reitan skal spille mot verdensstjerner som Tiger Woods, Jordan Spieth og Rory McIlroy i US Open. Foto: Benjamin A. Ward / Norsk Golf

– Det store målet hans må være å gå videre til helgespill, hvor de beste 75 spillerne får muligheten. Klarer han det er det helt ekstremt. Hvis du sammenligner med Casper Ruud blir det som å gå minst tre runder i French Open, for å sette det i perspektiv.

Reitan skal i aksjon i US Open torsdag 14. juni, mens Ruud har noen hviledager før han skal spille en Challenger-turnering i Italia 11. juni.