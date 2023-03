Forrige gang det norske herrelandslaget bokførte tre poeng i en kvalifiseringskamp til EM i mars måned var tilbake i 1999, da med nåværende landslagssjef Ståle Solbakken blant Norges elleve utvalgte. Siden den gang har seks forsøk endt i poengdeling og tap tre ganger hver.

Tar man med Norges mars-kamper i VM-kvalifisering viser tallene åtte tap, fire uavgjort og kun to seire på 14 kvalifiseringskamper siden 2000. De kom mot Montenegro og Gibraltar i 2021.

– Det er veldig tunge tall som ikke gir noe selvtillit inn mot to veldig viktige kamper, innleder NRKs fotballekspert Carl Erik Torp når han får presentert tallene.

– Hva tror du er årsaken til at tallene er så svake?

– Jeg tror svaret er ganske enkelt, og det er at det er i en periode av året der vi ikke er i sesong her i Norge. Tidligere var det mange på landslaget som hadde klubbtilværelsen sin i Norge. Nå ser det imidlertid lysere ut med tanke på at vi har flere spillere som er ute i europeiske klubber, spiller fast og er i bedre form, påpeker han.

Oversikt over Norges EM-kvalifiseringskamper i mars siden 2000 (Norges målscorere i parentes) Ekspandér faktaboks 24. mars 2007: Norge 1-2 Bosnia-Hercegovina (John Carew) 28. mars 2007: Tyrkia 2-2 Norge (Simen Brenne, Martin Andresen) 26. mars 2011: Norge 1-1 Danmark (Erik Huseklepp) 28. mars 2015: Kroatia 5-1 Norge (Alexander Tettey) 23. mars 2019: Spania 2-1 Norge (Joshua King) 26. mars 2019: Norge 3-3 Sverige (Bjørn Maars Johnsen, Joshua King, Ola Kamara)

Mener historikken er en viktig del av forklaringen

Da landslagssjef Ståle Solbakken presenterte landslagsuttaket før mars-kampene mot Spania og Georgia, var han tydelig på at de dystre tallene i all hovedsak skyldes to ting:

En historie med mange eliteseriespillere på landslaget og et landslag som i perioder har slitt stort uavhengig av måned.

– Det er mye gode «stats» som blir bygget opp her, gliser Solbakken, før han fortsetter:

– I et historisk perspektiv kan det være at mars er en periode der det ofte har vært med en del eliteseriespillere som ikke er i sesong. I nyere tid kan man håpe at det handler om tilfeldigheter. Vi har ikke vært på så veldig mange gode steder siden 2000, så det har også noe med at vi rett og slett ikke har vært gode nok, poengterer han.

Landslagssjef Ståle Solbakken skal på ny forsøke å ta Norge til et internasjonalt mesterskap. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– En vesentlig faktor

Forrige gang Norge spilte kvalifiseringskamp i mars, bestod førsteelleveren utelukkende av spillere som befant seg i ligaer utenfor Norge. Det var derimot ikke tilfelle under kvalifiseringen til europamesterskapet i 2016.

Tidligere landslagssjef Nils Johan Semb, som hadde hovedansvaret forrige gang Norge vant en EM-kvalifiseringskamp i mars, deler Torp og Solbakkens oppfatning av at landslaget lenge «led» av at flere i troppen spilte klubbfotball i Norge.

– Hvis man ser historisk på det, så har det noe med det å gjøre. Jeg husker kampen borte mot Kroatia da vi hadde flere eliteseriespillere som du tydelig så at ikke var i kampform, forteller Semb til NRK, før han fortsetter:

– I den perioden de hadde ganske store anslag av eliteseriespillere så var det den viktigste forklaringen. Det er en vesentlig faktor for de dårlige marsresultatene, understreker han.

Flere eliteseriespillere, deriblant Vegard Forren (i midten), spilte for Norge i 5-1-tapet borte mot Kroatia i mars 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utfordringer med spilletid i de bakre rekker

I møtene med Spania og Georgia er Stefan Strandberg (Vålerenga) og Leo Østigård (Napoli) sterke kandidater til å utgjøre Norges midtstopperpar. Førstnevnte er ikke i gang med sin eliteseriesesong, mens Østigård ikke har spilt for Napoli i Serie A siden november.

Forrige gang Østigård var i aksjon for Napoli var i den italienske cupen i midten av januar. Totalt denne sesongen har det foreløpig bare blitt 480 minutter med klubbfotball. Til sammenligning har han siden september 360 minutter med det norske flagget på brystet.

Semb tror Norges største utfordring blir å organisere forsvarsspillet.

– Det er et midtstopperpar der den ene ikke er gang med sesong og den andre spiller veldig lite for Napoli. Det er en utfordring, men ingen krise.

Etter møtet med det stjernespekkede spanske laget skal Strandberg, Østigård og resten av det norske forsvaret teste seg mot én av Europas heteste angrepsspillere, Khvicha Kvaratskhelia. En vrien bortekamp, ifølge Semb.

– Georgia er i utgangspunktet et langt svakere lag enn Norge, men det er også et vanskelig bortelag. Sverige tapte der i den forrige kvalifiseringen for å bruke det som et eksempel. De har en av Europas mest interessante spillere i Napoli-esset i Kvaratskhelia.

Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård får flere tøffe oppgaver å bryne seg på i kampene mot Spania og Georgia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ikke råd til å tape mange poeng

Etter at gruppeseieren i nasjonsligaen glapp med tap mot Slovenia og Serbia i høst, er Norge avhengige av å bli blant de to beste i kvalifiseringen. Bak storfavoritt Spania er det ventet at Norge, Georgia og Skottland skal knive om 2.-plass og EM-billett til Tyskland.

– Nøkkelen er først og fremst å slå Georgia og ikke miste noen poeng i den kampen. Mot Spania borte tåler du et tap, og alt annet er en bonus. Jeg er litt betinget optimist. Hvis de klarer å komme hjem med fire poeng, så er det strålende, slår Semb fast.

I de to foregående EM-kvalifiseringene har det norske herrelandslaget startet med tap. Skal drømmen om det første mesterskapet siden 2000 bli en realitet, er Semb klar på at Norge må være på tå hev fra start.

– De må snu den dårlige statistikken og trenden nå for å komme godt i gang. Det er det ingen tvil om. Det er ikke så mange poeng du kan tape på veien mot et EM-sluttspill.