Norges mareritt: Aner ikke hvor smitten kommer fra

– Noen kaller det bingo, noen kaller det flaks og uflaks. Du kan aldri være god nok og sikker nok. Hvis vi visste hvor smitten kom fra, så kunne vi sikkert lært noe. Men vi har ikke funnet det, sier sportssjef for kombinert Ivar Stuan.

Det er altså ikke kjent hvor smitten har kommet fra, selv om Riiber ble definert som nærkontakt til Kristjan Ilves, som testet positivt på korona onsdag.

Men de har sine teorier, og noen få spor å gå etter.

– Noen tilfeller vi lurer på

På spørsmål om de har funnet ett øyeblikk der de tror smitten kom, svarer Stuan følgende:

– Vi har ikke funnet det. Vi har noen tilfeller vi lurer på. Det var smitte på flyet med dansker, mediefolk og hockeyspillere. Vi satt ikke langt unna de folkene. Man tenker etter i alle mulige situasjoner, og vi har et par ting vi lurer på. Men vi vet ikke eksakt når det kom, sier sportssjefen.

Disse norske OL-utøverne er blitt koronasmittet Ekspandér faktaboks HOPP: * 18. januar: Skihopperen Daniel-André Tande tester positivt på koronaviruset. * 20. januar: Johann André Forfang blir det tredje smittetilfellet i hoppleiren (også Fredrik Villumstad har testet positivt). LANGRENN: * 26. januar: Langrennsprofilene Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt på koronaviruset. * 27. januar: Gullhåpet Simen Hegstad Krüger avlegger positiv koronaprøve i Seiser Alm. KOMBINERT: * 2. februar: Den estiske OL-utøveren Kristjan Ilves tester positivt på koronaviruset i Beijing. Jarl Magnus Riiber defineres som nærkontakt. * 3. februar: Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber bekreftes positiv på korona. NÆRKONTAKTER: I tillegg har flere norske utøvere fått status som nærkontakter. Olympiatoppen opplyser at friskikjører Johanne Killi, hopper Anna Odine Strøm og kombinertprofilen Jørgen Graabak har fått status som nærkontakter av Riiber. Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold, samt snowboarder Mons Røisland, opplyses å være nærkontakter av en smittet på det norske flyet. I tillegg er Espen Andersen og Espen Bjørnstad nærkontakt av Kristjan Ilves. (Kilde: NTB)

Lege Aasne Fenne Hoksrud har ikke anledning til å snakke med NRK torsdag, opplyser Olympiatoppen.

De viser samtidig til informasjonen i pressemeldingen.

– Vi mener vi har et godt bilde av situasjonen, og at vi har identifisert de aktuelle nærkontaktene. Det som er viktig nå, er at alle er svært nøye med smitteverntiltakene, og er ekstra forsiktige fremover. Viruset er lumskt, og vi gjør det vi kan for å sette en stopper for videre spredning, sa sjeflege for OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud torsdag.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt mener at det er krise for hele den norske troppen.

BEKYMRET: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Alem Zebiz

– De kan ikke vite hvem som er smittet, men ennå ikke blitt registrert. De har ikke oversikt over hvem som eventuelt er nærkontakter, og veldig mange har vært i nærheten av utøvere fra andre grener og andre nasjoner, sier Saltvedt.

Kommentatoren ser på situasjonen som uoversiktlig. Han mener at utøvere nå ikke bare skal frykte andre nasjoner, men også sine egne.

– Nå er alle potensielle fiender, av grunner som egentlig ikke har noe med sport å gjøre, mener han.

Slik har laget flyttet på seg

På spørsmål fra NRK om Stuan kan utdype teoriene han har, så sier han at de holder dialog med legen om nettopp dette.

Kombinertløperne konkurrerte i Seefeld fredag, lørdag og søndag. Deretter vendte de nesen mot Norge, før de skulle til Beijing.

Stuan forklarer at de dro mandag morgen til München med bil. Videre tok de rutefly mot Oslo, der utøverne og støtteapparatet satt i samlet kohort. Da kunne de ikke tenke likt som det chartrede flyet til Beijing, der hovedregelen er at de to setene foran, bak og ved siden er nærkontaktene.

Mandag 31. januar satt de seg på charterflyet sammen med blant annet langrennsutøvere, skiskyttere og hoppere.

Sportssjefen gråt etter Riibers positive koronatest: - Verste dagen jeg har hatt som trener. Du trenger javascript for å se video. Sportssjefen gråt etter Riibers positive koronatest: - Verste dagen jeg har hatt som trener.

– Kan få ødelagt hele OL

Det å ikke kjenne smitteveien er krevende på flere måter, forteller Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi på Universitetet i Tromsø.

– For det første kan smittsomme sykdommer være farlig for helsa. Du kan få ødelagt hele OL. I tillegg er det en psykisk belastning å vite at det er en smittekilde som er der en plass, uten at man vet hvor den og at den kanskje er uten symptomer, sier Olsvik til NRK.

Samtidig finnes det noen lyspunkter for de andre utøverne som er definert som nærkontakter.

– I min verden er det ikke usannsynlig at han er smittet før avreise til Beijing. Det er det mest sannsynlige, og det beste. Da slipper du å tenke på om du har smittet noen på flyet eller om du selv ble smitta på flyet, sier Olsvik.

FORKLARER SMITTEFAREN: Professor på UiT, Ørjan Olsvik, tror at utøverne var mest smittsomme før avreise til Beijing. Foto: Privat

Han forklarer at så lenge man tester negativt, så har man svært lite virus i kroppen og er dermed mindre smittsom.

– I min verden er han mest naturlig smitta tre til fire dager før han testa negativt da han satt seg på flyet til Kina. Da kan man beregne seg til et noenlunde tidspunkt. Og slike regnestykker gir trygghet, sier Olsvik.

Hva som skjer videre med kombinertlaget, er nå høyst usikkert.

De har foreløpig flere utøvere som er regnet som nærkontakter. Dersom flere tester positivt de neste dagene, kan det bli vanskelig å stille med lag i for eksempel lagkonkurransen.

– Faren for et meget amputert OL for Norge blir større for hver time som går, sier Saltvedt.