– Jeg synes det var en svak kamp. De virket litt energiløse og litt slitne. Vi fikk en liten bekreftelse på at ting ikke går av seg selv.

Slik oppsummerer NRKs ekspert Carl-Erik Torp kampen mot Sør-Korea, hvor Norge gikk videre til åttendedelsfinalen i VM etter to straffescoringer.

Men landslagskvinnene ble til tider overkjørt av gruppe As bunnlag, og ble reddet av at Sør-Korea var for upresise i avslutningene.

– Jeg synes de sliter på backene. De blir litt feige, ryggende og havner i mellomposisjon. Det henger sammen med at presset blir halvveis over hele banen etter hvert, og da blir man usikker på posisjonen sin bakover også. Mange spillere gjør også fryktelig mye feil når de blir slitne utover i kampen, sier NRK-eksperten.

– Viser styrke

Landslagskapteinen tar kritikken pent.

– Det ble et annerledes kampbilde i går. Vi var veldig klare over hvor gode Sør-Korea kunne være, og jeg tror ikke alle har fått med seg de,t egentlig, sier Maren Mjelde til NRK.

– Det er belastende både fysisk og mentalt med VM-kamper, sier Martin Sjögren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Smilene er brede når hun, Isabell Herlovsen og landslagssjef Martin Sjögren møter pressen like før avreise til Nice tirsdag. Lørdag er det åttedelsfinale. Det var også det de tenkte på da de våknet tirsdag morgen.

– Vi spiller en helt grei kamp. Vi viser styrke, spiller for hverandre, kriger og gir oss aldri. Det å vinne på middels dager er en styrke, påpeker målscorer Herlovsen.

Sjögren erkjenner likevel at Norge ikke fremstod slik de ønsker i siste gruppespillkamp.

– Vi var ikke helt oppe på nivået som vi var i de to første kampene. Styrken er at vi klarer å vinne mot såpass bra motstand uten at vi er på vårt beste. Det er noe vi kanskje ikke har vist tidligere, sier han, og forteller at batteriene nå må lades.

– Saker og ting har gått i det samme hamsterhjulet i nesten fire uker nå, så vi må bryte noen mønstre. Skape litt friskhet.

Råder til tøffhet

– Når vi er sammen såpass lenge er det viktig at vi får koblet litt av, ikke bare tenke fotball hele tiden, bekrefter Herlovsen.

SKADET: En MR-undersøkelse viste at Caroline Graham Hansen har pådratt seg en leddbåndsskade. Landslagslegen mener det er gode prognoser for at profilen blir klart til åttendedelsfinalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tirsdag kveld avgjøres det om motstander blir Italia, Brasil eller Australia.

– Vi må selvfølgelig ta tak i noen ting vi kan gjøre bedre, men det viktigste for oss er at vi er videre. Uansett hvem vi får så har vi lyst til å slå dem, sier Mjelde.

Rådene fra NRK-ekspert Torp er klare.

– Det handler masse om å tørre, om å by seg frem og være ordentlig tøffe i pappen. Vi må være litt ekstra vågale, mener han.