Hege Riises Norge ønsker å måle krefter mot de beste. Fredag sto nok en topp ti-motstander på motsatt banehalvdel under privatlandskampen på La Nucia stadion på den spanske sørøstkysten.

Frankrike er nummer fem på verdensrankingen, syv plasser foran Norge, og det antatt sterkeste laget Norge har møtt under 53-åringens ledelse. Den antatte kvalitetsforskjellen ble til slutt også utslagsgivende på banen.

Syv minutter før slutt avgjorde Frankrike til en knepen 2-1-seier.

– Jeg er veldig fornøyd med mye. Det er selvfølgelig kjipt å tape, men vi står godt imot. Da var det litt kjipt å få den på slutten, sier Riise til NRK.

– Det er mye positivt å ta med seg her. Det er en litt sammensetning, derfor er det kult at vi får til det vi gjør. Frankrike er ikke så mye bedre enn oss i dag, så jeg synes vi fortjener å sitte igjen med mer enn vi gjør, sier kaptein for dagen, Guro Reiten.

Det var også Corinne Diacres kvinner som kom best i gang, 22 minutter ut i oppgjøret. Kadidiatou Diani stakk bak det norske forsvaret og ble belønnet med en presis gjennombruddspasning. Alene mot keeper var PSG-spilleren iskald.

BAKLENGS: Aurora Mikalsen klarte ikke å avverge åpningsmålet til Frankrike. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Norsk marerittmotstander

«Les Bleues» har vært en marerittmotstander for de norske kvinnene i nyere tid. Forrige norske seier kom i 2003. Siden har det blitt spilt elleve kamper mellom nasjonene, enten med fransk seier eller uavgjort som utfall.

Frankrikes åpningsmål hadde imidlertid kommet etter en god norsk periode, og baklengsmålet knakk ikke troen på seier. Allerede minuttet etter målet steg Eikeland til værs, men headingen snek seg like utenfor stolpen.

Da var Sophie Roman Haug hakket mer presis. Marit Bratberg Lund dro først en frekk tunnel på kanten, før hun la inn mot lagvenninnen. Headingen var både kontant og presis, til 1–1 etter en halvtimes spill.

– Det var et flott innlegg av Marit. Det er allitd gøy å score, sier målscoreren til NRK.

Det var Roma-spillerens femte mål på syv landskamper, et snitt på 0,71 scoringer per kamp. Samtlige av målene har kommet de to siste månedene.

– Det er ganske rått, absolutt. Hun viser styrken sin i boks i dag også, sier Riise om spissen.

Roman Haug fikk landslagsdebuten i sommer.

– Jeg har blitt tatt godt i mot av gruppa. Vi har jobba godt sammen og lagt en god plan, forteller hun.

FLØY HØYT: Roman Haug jubler for 1-1-scoringen mot Frankrike. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Stjernefall

Etter scoringen samlet Reiten spillerne i en sirkel. Det norske laget fortsatte den gode trenden, og holdt på å få en drømmestart på andre omgang. Vinkelen ble imidlertid litt for spiss for Julie Blakstad.

Diani var et konstant uromoment, og lykkes nok en gang med å rykke fra det norske forsvaret. Hun rundet også keeper, men på åpent mål sendte hun ballen på feil side av nettveggen.

Norge begynte å gå tomme for krefter mot slutten av kampen, noe motstanderen utnyttet. Syv minutter før full tid avgjorde innbytter Viviane Asseyi til fransk seier med en heading nede ved stolperoten.

– Vi har sett slitne og ukonsentrerte ut. Det er ingen norske spillere som klarer å komme i den duellen, det synes jeg er litt svakt, sa NRKs ekspertkommentator Carl Erik Torp.

– Vi blir litt baktunge og de får lov til å styre mer. Det er fordi vi blir litt slitne, sier Riise om sluttminuttene.

Riises mål om å tukte toppnasjonene startet med 1-4-braktap for Brasil på Ullevaal. Deretter fulgte en gigantisk opptur med 2–0 borte mot Nederland. Norge hang lenge godt med mot Frankrike, men måtte til slutt ta til takke med tap.

Norge stilte uten mange av sine største stjerner. Caroline Graham Hansen har som kjent tatt en pause fra landslagsspill, mens Ada Hegerberg er skadet. Det er også Maren Mjelde, mens Ingrid Syrstad Engen startet kampen på benken etter noen dager med sykdom.