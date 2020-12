Norges få pasninger vekker oppsikt: – Det er vår styrke

I løpet av de 10 første minuttene mot Ungarn viste tallene at Norge kun hadde om lag 60 pasninger, mens motstanderen hadde over 250. Likevel stod det 8–2 til det norske laget.

Og den kampen var ikke et unntak. For på seks EM-kamper har Norge totalt bare kastet 3545 pasninger. Soleklart færrest av samtlige. Kroatia er helt i andre enden av skjemaet, og har kastet over 2000 flere pasninger enn Norge med sine 5601.

– Det er en markant forskjell, og morsomt å se, sier NRKs ekspert Geir Oustorp, om den nye statistikken som viser hvor lite Norge faktisk har ballen i kampene.

– Det er ikke overraskende at Norge har færrest pasninger, men det er overraskende at det er så stor forskjell, sier NRKs mangeårige håndballkommentator, Patrick Sten Rowlands.

– Sliter ut motstanderen

KASTER IKKE BORT TIDEN: Norge og Camilla Herrem løper mer enn ballen kastes. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / NTB

Med spillere som Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk, Henny Reistad, Veronica Kristiansen og Camilla Herrem har Hergeirsson valgt en spillestil der tempo er nøkkelen til suksess. Noe de også har klart i EM, hvor de har desidert flest kontringer av alle.

– Jeg har ikke analysert tallene så mye, for jeg er ikke så opptatt av det, men kjernen av våre spillere liker og er lagd for hurtighet. Vår styrke er at det går fort, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Det raske spillet er da også en av grunnene til at Norge har vunnet sine EM-kamper med over 11 mål i snitt.

– Det er to – tre pasninger og så igjennom. Det er enkle mål å få, og det sliter ut motstanderen. Jeg elsker det jo. Jeg synes det er gøy å springe på de kontringspasningene, og Silje (Solberg) kaster ekstremt gode baller, sier Herrem.

– Vi har vært veldig effektive i den fasen, fastslår EM-toppscorer Mørk.

SETTER I GANG: Keeper Silje Solberg er ekspert på å sette i gang kontringer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Har slitt tidligere

Men Norge har da heller ikke alltid lyktes med fartsspillet de ønsker seg. Spesielt mot lag som spiller på motsatt måte ved å holde på ballen så lenge som mulig. Hergeirsson trekker frem VM-finalen mot Frankrike i 2017 som et godt eksempel. Et lag Norge kan møte igjen i en finale på søndag.

– Vi har erfaring nå. Men vi har slitt mot lag som har drept kampene på den måten. Vi har taklet det dårlig, og det har vært en utfordring for oss. Nå har vi ikke møtt så mange lag som det, Kroatia var det nærmeste, mener Hergeirsson.

– Men det er som i fotball, det er ingen garanti for at laget med mest ballinnehav vinner. Det er bare å spørre José Mourinho, sier han spøkefullt.

VERDENS BESTE: Den som kaster de fleste av Norges pasninger er playmaker Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud / NTB

Håndballen endres

Håndballjentene har også scoret desidert flest mål i EM. 205 er tallet, mens neste lag på lista er semifinalemotstander Danmark med sine 166. Det er også danskene som har kastet nest færrest pasninger.

– De er på sporet av det som Norge gjør. Og det viser seg at det er lønnsomt når man har et mannskap for det. Det er den veien håndballen går, og Norge er verdensledende. Jeg tror flere vil prøve å spille som dette, sier ekspert Oustorp.

– Men det forutsetter at man orker det, og er i god fysisk form. Også der har Norge gjort mye rett, både før og nå i koronaperioden, legger han til.

Hør semifinalen mellom Danmark og Norge på NRK Sport fredag kl. 20.30