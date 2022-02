Norges curlingpar slo tilbake: – Mer oss selv i dag

– Dette var strålende av Nedregotten og Skaslien, sa NRKs curlingkommentator Pål Thomassen.

– Vi var mer oss selv i dag og dette var veldig mye bedre enn tidligere. Det har vært veldig frustrerende, sier Skaslien til Discovery.

Det norske curlingektepartet Kristin Moen Skaslien (36) og Magnus Nedregotten (31) fikk en drømmestart på førsteomgang mot den australske duoen Tahli Gill og Dean Hewitt.

Da siste norske stein var satt hadde Norge hele fire steiner som bestestein. Det betydde en 4–0 ledelse etter førsteomgang.



I omgangen etterpå var det Australias tur til å ha sistestein. Nedregotten hadde plassert et nesten perfekt guard, og australiernes sistestein ble på ingen måte god.

– Katastrofestein for Australia, sa Discovery-kommentator Thoralf Hognestad.



Norge tok to nye poeng og Skaslien og Nedregotten ledet hele 6–0 etter to omganger.

– Det er et helt annet lag vi ser i dag, sa ekspertkommentator Lars Vågberg.

Australerne ville likevel gjøre kampen litt mer spennende, og da Gill smelte til i femte omgang, hadde de plutselig tre steiner i boet og stillingen var 7-4.

Den spenningen ble kortvarig. Norges ferske flaggbærer Skaslien leverte, og sørget for tre poeng til Norge. Dermed gikk Norge opp til 10–4. Da ga Australia seg, og Norge tok seieren.

Etter fem kamper står Norge med to seire og tre tap. Nedregotten og Skaslien har slått Australia og USA, mens det ble tap mot Canada, Tsjekkia og Italia.

Neste kamp er mot Kina kl. 13 lørdag.