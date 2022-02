Norges beste gjennom tidene legger opp: – Tanken er tom

Han har ti VM-gull, fire EM-gull og 25 NM-titler. Nå sier orienteringskongen Olav Lundanes stopp etter en eventyrlig karriere.

34-åringen har slitt med skader de siste sesongene. I fjorårets VM i Tsjekkia måtte han bryte, og han innrømmer at det var tungt å ta beslutningen.

– Planen var å satse fram til VM i Sveits i 2023, men tanken er tom, og jeg greier ikke lenger legge ned den innsatsen som skal til for å lykkes, sier Lundanes til NRK.

Lundanes tok sitt første VM-gull på hjemmebane i Trondheim i 2010 som 22-åring og de to siste på hjemmebane i Østfold i 2019. I årene imellom ble han verdensmester i både sveitsiske, italienske, svenske, estiske og latviske skoger.

Seks av VM-titlene har kommet på den lengste distansen. Lundanes har dermed flere VM-gull enn noen andre på «kongedistansen».

– Når jeg ser tilbake er jeg godt fornøyd med at jeg har klart å vinne VM i mange forskjellige terrengtyper. Og jeg er glad for at jeg har fått være med så lenge, sier Lundanes.

Lundanes kommer fra Eikenos i Ålesund, men har siden 2009 konkurrert for Halden SK.