Rundt kl. 13, en time før torsdagen torsdagens kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen, fikk NRK opplyst at Lindvik vurderte å trekke seg.

En halvtime senere bekreftet NTB at hoppuka er over for Marius Lindvik, i hvert fall med tanke på sammenlagtmulighetene. Lindvik kan hoppe de to siste rennene hvis han blir frisk, men vil da ikke ha en realistisk mulighet til å vinne sammenlagt.

Marius Lindvik vant nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen for et år siden, og ville hatt alle muligheter til å styrke sine sammenlagtmuligheter. Han har også bakkerekord i olympiabakken fra 1936.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen forklarer avgjørelsen slik overfor NRK:

– Han har så fryktelig tannverk at han må på sjukehus. Han og landslagstrener Alexander Stöckl er på vei til Innsbruck nå.

Kvaliken pågår nå:

– Ikke mulig å hoppe

Det betyr altså at Stöckl ikke er til stede på kvalifiseringen i Garmisch og at hans assistent Magnus Brevig overtar som norsk sjef på trenertribunen.

– Magnus er godt drillet, så dette går bra. Men det er selvsagt kjedelig at det blir sånn, sier Bråthen.

KAN IKKE FORTSETTE: Marius Lindvik trekker seg fra hoppuka. Foto: Matthias Schrader / AP

Lindvik fortalte etter rennet i Oberstdorf at han slet med tannverk.

– Jeg har klart å holde det i sjakk med smertestillende, men det har absolutt plaget meg. Det har vært veldig vondt. Det har holdt meg litt våken om nettene og sånne ting, men det går likevel, sa han da.

– Han har sånne smerter at det ikke var mulig å hoppe. Helsa går foran alt, sier Bråthen, som ikke er sikker på hva slags behandling Lindvik vil få i Innsbruck.

– Men Alexander Stöckl har gode kontakter, så vi vet han er i de beste hender.

Granerud Norges håp

Norges beste så langt i sesongen, Halvor Egner Granerud, blir dermed Norges klart sterkeste kort i sammendraget. Han ble nummer fire i åpningsrennet i Oberstdorf.

Etter å ha vunnet de fem siste verdenscuprennene før hoppuka, var også Granerud regnet som Norges beste på forhånd. Likevel var det altså Lindvik som lå best an etter ett renn.