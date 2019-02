I mai i fjor gikk Jack Hermansson sin hittil største kamp som UFC-utøver. Mot brasilianske Thales Leites brakk han et ribbein i første runde, og det var få som ga Hermansson, som representerer Norge, noen sjanse til å vinne kampen.

Men 30-åringen kjempet seg utrolig nok tilbake på mesterlig vis, og vant på teknisk knockout i tredje runde.

GRÅT AV GLEDE: Etter at seieren var sikret med ribbeinsbrudd klarte ikke Hermansson holde tårene tilbake. Foto: Ricardo Moraes / Reuters

MMA-verden sperret opp øynene for den svenskfødte Oslo-borgeren, og tårene strømmet nedover kinnene til en glad og utslitt Hermansson.

Nesten ett år senere er han klar for å ta fatt på en ny kamp, og denne gangen er motstanderen enda større. På andre siden av oktogonen står mannen som er rangert som nummer elleve i mellomvektsklassen i UFC; amerikanske David Branch. De to møtes i slutten av mars.

– I den moderne MMA-æraen er dette absolutt den største kampen av en norsk fighter, sier Hermansson til NRK.

– Større enn Meek mot Usman?

– Det vil jeg si, svarer han med et glimt i øyet.

Allerede størst karriere

Treningskameraten Emil Meek møtte nemlig Kamaru Usman i UFC i fjor. Det endte med tap. Og selv om Usman nå rangeres som den tredje beste i verden i weltervektklassen, så mener MMA-ekspert Tobias Sandaa-Johansen også at Hermanssons kommende kamp mot Branch er større.

– Det er jeg enig i. Usman var også godt rangert, men den store forskjellen er momentumet til Hermansson. Han har flere UFC-kamper enn noen andre norske (7), og ingen har vunnet så mange som han har heller (5), sier han, og legger til:

SJOKK: Ingen trodde Hermansson kunne komme tilbake fra skaden han pådro seg i starten av kampen, men til slutt stod han igjen som seierherre over brasilianske Thales Leites. Foto: Leo Correa / AP

– Han har allerede den mest imponerende karrieren av en norsk MMA-utøver i historien, sier Sandaa-Johansen.

Og hvis Hermansson slår 11.-rangerte Branch vil han bryte seg inn på den viktige topp 15-listen til UFC. Da er han plutselig helt der oppe i verdenstoppen.

– Dette er den ultimate testen for Hermansson. En seier vil gjøre at han blir et stort navn i UFC, sier Sandaa-Johansen.

– Denne kampen betyt alt for meg. All jobb, alle treninger, alt slit jeg har lagt ned ... det leder frem til dette punktet. Målet er å bli best i verden, og ta mellomvektsbeltet i UFC. Vinner jeg denne kampen, så vet alle at jeg er en av verdens beste, sier Hermansson.

Hermansson: – Sjansene for at jeg vinner er veldig store Du trenger javascript for å se video.

Tror på flere nordmenn i UFC

Uddevalla-karen svarer med en blanding av norsk og svensk. I én setning høres han fullstendig norsk ut, og i den neste går det i «inte», «hård» og «värld».

Når han går i oktogonen gjør han det med et sammensydd svensk og norsk flagg, og i intervjuet med NRK omtaler Hermansson seg selv som norsk.

DRØMMEDEBUT: Emil Meek fikk drømmedebut med seier mot Jordan Mein i UFC 206. Siden har han ikke vunnet en kamp, og mot Kamaru Usman ble han rundjult i tre runder. Foto: Peter Power / AP

30-åringen flyttet nemlig til Oslo for 12 år siden. Først og fremst for å finne jobb, men det han i stedet fant var en vei inn i verdenstoppen i MMA.

– Det er ikke tilfeldig at jeg har kommet dit jeg er i dag. Det hadde aldri gått uten det kompetente MMA-miljøet i Norge. Det er noen utrolige flinke folk som har formet meg som utøver, sier han.

På Frontline Academy i Oslo har han blant annet trent med Norges andre UFC-proff, Emil Meek. Hermansson tror definitivt ikke at de to vil være de siste norske vi får se i UFC-sirkuset.

– Jeg tror veldig mange flere fra Norge kan ta steget opp til UFC og verdenstoppen i framtiden. Det tror jeg virkelig, sier Hermansson.