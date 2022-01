Norges «Spania-forbannelse» brutt: Historisk seier over tittelforsvarerne

Den historiske seieren betyr at Norge kan greie seg med uavgjort mot Sverige tirsdag for å komme seg til semifinalen i EM – Norge måtte vinne med to mål eller mer for å få et slikt utgangspunkt.

De tre topplagene står på seks poeng hver før siste runde.

– Vi har ikke vunnet på nesten 25 år mot Spania, så vi bestemte oss for å gi alt i dag, sier Harald Reinkind i kampintervjuet etter matchen.

– Det var virkelig moro å spille i dag.

– Vi ønsket virkelig å vinne denne kampen, røper han.

Det norske laget kom til søndagens kamp fra to strake seirer over Polen og Tyskland, og hadde spilt på seg ny selvtillit etter en litt haltende åpning på mesterskapet.

– Det var vanvittig moro. Gutta kjempet og slåss. Og så fikk vi Spania inn i et spor som vi ikke har fått dem før, sier landslagstrener Christian Berge.

– Godt å slippe å svare på spørsmål om nok et Spania-tap?

– Jeg har blitt litt lei av det spørsmålet, så det var deilig å bryte den rekka, innrømmer Berge.

Erik Toft spilte en ny god kamp. Foto: Annika Byrde / NTB

Norge åpnet best

Og Norge fikk en forrykende start på kampen. De norske gutta gikk raskt opp i ledelsen, og etter et kvarters spill ledet faktisk Norge 9-5 – ikke minst takket være en glimrende Harald Reinkind.

Erik Toft, som imponerte med skuddarmen mot Tyskland, fikk også vist seg frem med noen fulltreffere mot Spania.

Det norske laget overrasket i det hele tatt med å være det beste laget i deler av første omgang og gikk til pause med en 14-11-ledelse.

– Jeg synes Spania har vært usedvanlig ukonsentrerte og gjort mange tekniske feil. Vi har også vært gode på å straffe dem, kommenterte NRKs håndballekspert Håvard Tvedten i pausen.

19 kamper uten seier

Spania er tittelforsvarer i EM, og har ikke tapt en EM-kamp siden 23. januar 2018.

Da ble det nederlag mot Slovenia på vei mot spansk gull. Spanjolene vant EM både i 2018 og 2020.

Og Norge har ikke hatt noen god historikk mot de spanske mesterne.

Det norske laget hadde ikke vunnet en eneste kamp over Spania på drøyt 24 år (eller 8825 dager) før søndagens EM-kamp. Da var Sander Sagosen to år gammel. 18 tap og et uavgjortresultat viste den nedslående statistikken før de møttes i Bratislava.

Det var derfor få eksperter som på forhånd trodde at Norge faktisk kunne vinne denne kampen.

– Det kan holde om vi fortsetter på samme nivå og klarer å gjøre slik at spanjolene fortsetter å gjøre feil. Det er bare opp til de norske spillerne, påpekte Tvedten før andre omgang.

Holdt på initiativet

Det greide Norge.

Spania kom riktignok mer med i kampen etter pause, men Norge lot likevel ikke spanjolene overta initiativet i matchen. Da trener Christian Berge tok timeout et kvarter før slutt ledet laget 22-19.

Og da dommer blåste av kampen, kunne spillerne juble. De hadde endelig slått Spania. På resultattavlen stod det 27-23.

– Fantastisk. Vi kriger på. Dette er en skikkelig lagseier, sier Sebastian Barthold til TV3.

Han hevder at spillerne ikke har tenkt så mye på den dystre tapsstatistikken laget har hatt mot Spania.

– Vi har ikke tenkt så mye på det som dere. Vi sa før matchen at vi skulle vise hvor sultne vi. Vi skulle tørre å ha lyst å vinne, forteller Barthold, som er nybakt pappa.

– Man vet ikke hvordan det er før man står med en nyfødt jente i armene. Det eneste man vil er å beskytte henne og sørge for at hun har det bra. Jeg gleder meg til å komme hjem til den flotte lille jenta, sier han.

Spanjolene gjorde flere feil, mener NRKs håndballekspert Håvard Tvedten. Foto: Annika Byrde / NTB

Naboduellen mellom Norge og Sverige tirsdag vil trolig sende ett av lagene til semifinale. Spania møter gruppejumbo Polen i sin siste kamp og vil etter alle solemerker vinne den kampen.

Men det er de to beste lagene i gruppen som går videre, og ingenting er endelig avgjort. Tyskland er uten mulighet til å gå videre til semifinale. Det samme gjelder Russland.

Tidligere på kvelden spilte Polen og Russland 29-29. Tyskland - Sverige endte med seier til svenskene 25-21.

Semifinaler, kamp om 5.-plassen og finale og bronsekamp spilles i Budapest til helgen.