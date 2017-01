– Dette er definisjonen på en arbeidsseier, sa NRKs håndballekspert Øystein Havang da Norge hadde rodd inn en 22-20-seier mot Polen i deres første kamp i årets VM.

For selv om Norge var i føringen det meste av kampen, greide de ikke å riste av seg polakkene før helt på tampen.

TOPPSCORER: Espen Lie Hansen ble Norges toppscorer mot Polen. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Ikke før Kristian Bjørnsen sendte Norge to mål foran fra 7-metersmerket tre minutter før slutt, så de to poengene trygge ut for Norge.

Norges toppscorer, Espen Lie Hansen, er helt enig i Havangs dom.

– Det er en klassisk sliteseier. Vi bommer altfor mye i dag, men om vi hadde vunnet med ti mål eller to mål, det er ett fett. Vi får bare to poeng, sier han etter kampen.

Midtjylland-spilleren tror seieren i det ekspertene har omtalt som en nøkkelkamp, er viktig for fortsettelsen.

– Det er deilig å få en seier i første kamp, så det blir litt mer positiv energi i gruppen og et smil om munnen ved frokosten i morgen, sier Lie Hansen.

Målvaktsbytte endret kampbildet

I første omgang slet Norge med å stoppe de polske angriperne. Og selv om de gikk i garderoben med 12-10-ledelse, var trener Christian Berge tydelig misfornøyd med målvakt Torbjørn Bergerud.

Fem minutter får pause byttet Espen Christensen inn for Bergerud, og Svendborg-målvakten vartet opp med to raske redninger.

STENGTE: Espen Christensen kom inn få minutter før pause og stengte det norske buret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– For en åpning av Christensen i målet. Han er helt umenneskelig akkurat nå, sa Rowlands etter at Christensen stengte buret.

Berge var storfornøyd med innhoppet, som han mener endret kampen.

– Det er så fint med Espen, for han gjør ofte det. Han endrer kampbildet. Og så kommer Torbjørn inn til slutt og tar den kampavgjørende redningen, sier han.

Byttet tilbake mot slutten

SLUTTHELT: Torbjørn Bergerud slet i målet før pause, men kom innpå igjen på tampen og bød på en kampvinnende redning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For utover i andre omgang fant polakkene mer ut av Christensen også, og etter 45 minutters spill var de norske sisteskansenes redningsprosent nede i 31.

Dermed fikk Bergerud igjen sjansen på slutten da Norge til slutt sikret seg en svært viktig seier i åpningskampen.

Helt på tampen dro Bergerud frem en viktig redning da Norge forsvarte en tomålsledelse og til slutt sikret en 22-20-seier.

Lørdag venter Russland på motsatt banehalvdel. Russerne startet mesterskapet med en sikker 39-29-seier over Japan.

