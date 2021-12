Norge vil endre terminlista: – Det vil være en katastrofe for Norge og idretten

Det norske laget er sterkt kritisk når de får spørsmål om skiskytternes terminliste.

– Vi synes det er bare tull, men vi får gjøre så godt vi kan, reagerer landslagstrener Sverre Huber Kaas momentant når tidspunktet på helgens stafetter blir tema i samtale med NRK.

Grunnen er at kvinnenes stafett var mellom fredagens sprint og søndagens jaktstart. To øvelser som henger sammen, ble med andre ord avbrutt av et renn hvor ikke alle løperne deltar.

– At jaktstarten til sprinten skal gå etter en stafett der ikke alle får gå er spesielt, men det er sånn det er. Vi har seks løpere på jaktstarten, så noen må vente en dag. De kunne godt hatt begge stafettene samtidig, mener den norske treneren.

KRITISK: Landslagstrener Sverre Huber Kaas. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Oppgitt

For noen sesonger siden bestemte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at herrenes og kvinnenes stafett skulle gå på hver sine dager.

I helger med sprint og jaktstart betyr det at enten herrene eller kvinnene må vente en dag på jaktstarten etter den innledende sprinten.

– Det er litt rart, men vi har terminlista og vet hvordan det er. Det er likt for alle, sier Huber Kaas med en oppgitt tone.

– Det vil være en katastrofe for Norge og for idretten, svarer sportsdirektør i IBU, Felix Bitterling, som forklarer at de heller ikke ønsker dette oppsettet.

Les hele forklaringen til IBU lenger nede i saken.

IKKE OPTIMALT: Landslagssjef Per Arne Botnan. Foto: Geir Olsen / NTB

Frykter for interessen

Landslagssjef Per Arne Botnan bekrefter at de har nevnt for IBU at de ikke synes oppsettet er helt optimalt.

– Når det er sprint og jaktstart burde det vært påfølgende dager og ikke noen annen konkurranse mellom. Det vil gjøre at en del nasjoner velger å ikke bruke de antatt beste på stafettlaga, fordi de skal stå over og gå en jaktstart, sier Botnan og legger til:

– Da vil nivået og interessen for stafett bli dårligere og lavere. Vi får prøve igjen og se om vi får gjort noe med det, sier han.

– Det å stå over kan noen beskylde dere for å gjøre på lørdag?

– Nå var det en del årsaker til det, men det er nå en gang sånn og så får vi gjøre det beste ut av det, sier Botnan og sikter til at Olsbu Røiseland og Ida Lien sto over på grunn av lette sykdomsplager.

Håper på endring

Også de norske utøverne reagerer på oppsettet som har vært de to siste verdenscuphelgene.

– Jeg synes det er et rart oppsett. Jeg vil helst gå sprint, jaktstart, stafett, men det er nå sånn IBU har satt det opp. En stor forskjell er det ikke, men jeg ville helst kommet meg gjennom den jaktstarten med startnummer 53 i dag, og ikke vente til i morgen, forteller Ingrid Landmark Tandrevold etter lørdagens stafett.

Tiril Eckhoff sier hun ikke bryr seg så mye om programmet, men innrømmer at det er rart å gå en jaktstart to døgn etter sprinten som legger grunnlaget.

De norske gutta hadde i motsetning til forrige helg, sprinten og jaktstarten etter hverandre her i Hochfilzen.

ØNSKER ENDRING: Tarjei Bø mener det må være mulig å finne en bedre løsning Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Jeg synes det er det beste. Litt for å bli ferdig, fordi du føler de løpa henger i hop, og så slipper du litt spekulering om folk skal gå eller ikke gå stafetten og få en fordel av det, sier Tarjei Bø.

– Håper du at man kan få endret dette oppsettet?

– Det håper jeg absolutt. Det er viktig å tilpasse seg medieverden og utvikling, men det må være mulig å løse det på en bedre måte.

– Ikke noe vi ønsker

Sportsdirektør i IBU, Felix Bitterling forteller til NRK at heller ikke de er fornøyd med oppsettet slik det har vært i Hochfilzen og Østersund. Han forteller at de ikke har noe annet valg.

– Dette er ikke noe vi i IBU ønsker, men det er et krav fra TV-selskapene. Det er så mye aktiv idrett at det ikke er plass til to stafetter. Det er øvelser som tar mye tid i løpet av en vintersportsdag, forklarer Bitterling.

– Hvis både dere og lagene ønsker en endring, hvorfor er ikke det mulig?

– Det som da ville ha skjedd er at skiskyting ikke ville ha blitt vist direkte i mange land. Det ville ha blitt svært dramatisk økonomisk for sponsorer og de nasjonale forbundene, sier han og poengterer som tidligere i saken:

– Det vil være en katastrofe for Norge og for idretten om den ikke skulle vises direkte lenger