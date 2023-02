Det ble mye venting i dag og.

For vinden i normalbakken i fortsatte å variere enormt, og det ble veldig ujevne forhold. Det taklet det norske laget nest best, bak Tyskland som vant for femte gang på rad.

Halvor Egner Granerud var siste mann ut på det norske laget i den første omgangen. 99 meter landet nordmannen på, men det holdt på å skjære seg i landinga.

For venstreskia til Granerud skled ut rett etter at han plantet telemarksnedslaget, og det så ut som han skulle falle.

– Oi, der så jeg han i bakken, og jeg er vel ikke den eneste. Han blir jo trukket for dette, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

– Den er skummel. Det er nesten så han ligger i snøen og kaver. Det er godt gjort å hente seg inn, sier NRKs ekspert Anders Bardal.

SØLV: Thea Minyan Bjørseth, Anna Odine Strøm, Halvor Egner Granerud og Johann André Forfang. Foto: Heiko Junge / NTB

Der NRKs kommentatorer og eksperter fryktet at Granerud skulle falle, var ikke hovedpersonen særlig bekymra.

– Det var jeg ikke. Jeg kjørte på høyreskia så da synes jeg det var greit at venstreskia kjørte ut, sier Granerud til NRK.

Den dårlige utkjøringa gikk utover stilpoengene til Granerud, men Norge beholdt ledelsen i lagkonkurransen.

– Det er et lite utslag. Han får nok et halvt til ett poengs trekk, og det er tre poeng totalt. Men her er Granerud ordentlig tilbake. Det er mye selvtillit i dette, sier NRKs ekspert Johan Remen Evensen.

Han var ikke den eneste som slet i landingen i dag. Også Thea Minyan Bjørseth holdt på å falle i utkjøringa. Det samme gjorde også slovenske Ema Klinec.

– Det er ikke noen god følelse å kjenne at man sitter fast i landinga. Jeg skulle gjerne ha satt et bedre nedslag på den lengden, sier Bjørseth til NRK.

Minyan Bjørseth hopper 99.5 meter Du trenger javascript for å se video.

– Desidert verst forhold

Anna Odine Strøm var meget uheldig i sitt andre hopp. Rett før Strøm satt utfor hoppet slovenske Nika Kriznar med gode forhold ned til 101 meter. Så snudde vinden totalt.

For da bronsevinneren fra den individuelle konkurransen satt utfor, pekte alle pilene nedover. Strøm landet på 91 meter, og fikk hele 16,6 poeng i vindkompensasjon.

Kriznar fikk bare drøye tre poeng.

– Hun gjør en god jobb under de rådende forholdene hun har. For hun har desidert verst forhold av alle i denne gruppa, sier Evensen.

– Ja, her hadde vi skikkelig uflaks, sier Nilssen.

Strøm legger ikke skjul på at det var veldig tungt å hoppe i den andre omgangen.

– Det er ikke noe trøkk i skia. Det blir å prøve å falle så sakte som mulig. Det er ingenting å hente i lufta. Det er ikke fordelaktig for å si det sånn. Jeg skulle ønske jeg slapp det.

Odine Strøm hopper 91 meter Du trenger javascript for å se video.

Kjempestart

Anna Odine Strøm ga Norge en kjempestart i den blandede lagkonkurransen. Med tunge forhold hoppet hun helt ned til 97 meter, og ga Norge en solid luke ned til Slovenia som var nummer to.

– Det er det beste hoppet jeg har gjort her siden den individuelle konkurransen. så jeg er veldig fornøyd, sier Strøm til NRK etter hoppet sitt.

Vinden fortsetter å påvirke hopprennet, og det var mye venting og veldig forskjellige forhold.

– Jeg prøver å fokusere på mine ting, det er det eneste jeg kan gjøre noe med. Foreløpig fungert greit. Det er forventa litt bingo når vinden er som i dag, sier Strøm.

Anna Odine Strøm hopper 97 meter Du trenger javascript for å se video.

Johann André Forfang holdt Norge i ledelsen, men luka til Slovenia ble betydelig mindre etter hoppet på 92,5 meter.

– Jeg merka at det var tunge forhold over kulen, og fikk ikke noe trykk på skia mine. Men jeg er fornøyd med hoppet jeg får til, sier Forfang.

Thea Minyan Bjørseth fikk også tunge forhold, og var veldig sen på kanten. Dermed ble det ikke lenger enn 90,5 meter på Bjørseth. Hun var tydelig misfornøyd nede på sletta, men Norge beholdt ledelsen i konkurransen.