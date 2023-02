Norge var på gulljakt under lørdagens lagkonkurranse for kvinner, men måtte til slutt nøye seg med bronse. Dermed kopierte de bragden fra forrige VM, da det også ble tredjeplass for det norske laget.

– Det er nære. Det er én meter unna i hvert hopp. Vi har potensial til det, men i dag tapte vi for et lag som var hakket hvassere. Vi er glad for medalje, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

– Det er kanskje litt det. Vi gjør alle jevne gode hopp, men det er ikke helt på maks, sier Thea Minyan Bjørseth om laginnsatsen.

Hjelpere vekket nysgjerrighet

Underveis i konkurransen la NRKs seere merke til noe litt spesielt i unnarennet. For mens hopperne kom kjørende ned langs hoppkanten, kunne man se en lang rekke med menn som sto oppstilt langs sporet.

«Hva er det de driver med?» var et spørsmål flere seere sendte inn til NRK. Flere påpekte også at raden av folk også holdt i en stor hvit duk.

NRKs ekspert Johan Remen Evensen var rask med å svare hvorfor disse hjelperne hadde stilt seg opp.

– De skjermer sporet, slik at det ikke smelter, kunne han opplyse om til de nysgjerrige seerne.

Hopperne hadde bemerket at det var litt mer sug i sporet i unnarennet lørdag kontra tidligere i mesterskapet, og de mange hjelperne gjorde sitt for å bevare kvaliteten på sporet.

Thrilleromgang

Etter den første omgangen skilte bare 1,5 poeng opp til Tyskland, og med Japan og Slovenia jagende bare noen få poeng lenger bak.

– Det er til å ta og føle på, sa landslagstrener Christian Meyer om spenningen før medaljene skulle deles ut.

Norge var blant de største favorittene i rennet. Hvis man hadde lagt sammen poengsummene til de norske hopperne fra åpningsrennet i normalbakken, var det bare Tyskland som var sterkere.

Maren Lundby åpnet med et hopp på 95 meter i finaleomgangen, men et godt hopp til tross, økte luken til Østerrike med syv poeng.

Hyller lagvenninnen

Eirin Maria Kvandal har kjempet seg tilbake fra en kneskade, men sliter fremdeles med ettervirkningene. 21-åringen klarer ikke å sette normalt nedslag, noe hun blir straffet for når dommerne skal sette karakterer.

Lundby hyller at lagvenninnen likevel gjør alt for Norge, skaden til tross.

– Det står respekt av det, for un sliter fremdeles med det som har skjedd. Sånn sett er det tøft at hun stiller opp i dag, sier hun om lagvenninnen.

Etter Kvandals 91,5 meter lange hopp, snek også Østerrike seg forbi Norge på resultatlistene. Dermed måtte Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm levere på topp om Norge skulle ha sjans på gullet.

– Det er skikkelig spennende. Det er så jevnt, så her blir det kamp helt til siste hopper, sa Lundby til NRK før de siste skulle utfor hoppkanten.

Bjørseth slo smått oppgitt med armene etter sitt siste hopp på 93,5 meter, men Norge kom seg igjen opp på 2. plass. Luken til Tyskland var imidlertid blitt så godt som umulig å tette, og et etterlengtet gull virket utenfor rekkevidde.

Tyskland vant til slutt gullet foran Østerrike og Norge.

– Medalje er fint, men det var forferdelig å stå og se på, sier Kvandal om thrilleravslutningen.