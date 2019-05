Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I en jevn kamp klarte Norge til slutt å sikre en meget viktig seier mot Østerrike. Backen Christian Bull ble til slutt redningsmannen for landslagstrener Petter Thoresen med sitt hattrick.

– Det var en befrielse å vinne i dag, i tillegg til at det var viktig. Jeg skal unne meg litt dessert etter middag, sa en smilende Bull til NRK etter kampslutt.

Seieren gjør at Norge fortsatt har en sjanse til å unngå nedrykk. Thoresens menn skal møte Italia til nok en avgjørende kamp i morgen.

Hattrick-helt

Det var naturlig nok en fornøyd gjeng som møtte NRK i pressesonen etter kampslutt. De norske herrene var også fulle av lovord om Bull som på lang vei sikret seieren med sine tre mål.

– Det er helt sinnsykt med Bull, jeg tar av meg hatten for det han leverte i dag, sa Alexander «Bonsa» Bonsaksen til NRK, og legger til:

– Jeg har ikke tallene, men jeg tror Bull er den første norske backen til å score hattrick i et mesterskap.

Også landslagssjef Petter Thoresen var meget fornøyd med det Bull viste i 5-3-seieren.

– Han blir bare mer og mer solid. Det er gøy for en ung back å få uttelling i form av mål, sa landslagssjefen.

Til tross for riksdekkende feiring hjemme i Norge, er spillere og trenere klar på at morgendagens kamp mot Italia er svært viktig.

– Vi skal feire kjedelig. Vi har en livsviktig kamp i morgen. Der er det do or die, sier Bonsaksen.

Jevn kamp

Det tok ikke mer enn to minutter og ett sekund før Norge hadde scoret sitt første mål. Tobias Lindström vant droppen, før pucken skled mot Østerrikes blålinje.

Fra distanse klemte Christian Bull til, og det var ingenting Østerrikes målvakt kunne gjøre med skuddet. Bulls mål ble stående ut perioden, og lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til Norge.

Tidlig i andre periode pådro de norske herrene seg to utvisninger, og med tomannsovertall sørget østerrikerne for utlikning. Ledelsen ble tatt tilbake mot slutten av midtperioden da Johannes Johannessen scoret like før den andre pausen.

TRE MÅL: Backen Christian Bull hadde aldri før scoret i et mesterskap før kveldens kamp. Foto: Vasily Fedosenko / Reuters

I tredje periode tok Norge initiativet fra start, og til tross for et østerriksk press var det til slutt ingen tvil om hvem som skulle vinne.

Mot slutten av kampen tok Østerrike ut målvakten i håp om redusering, og scoret med 50 sekunder igjen på klokka. Like etter den påfølgende droppen pilte Østerrikes målvakt mot benken igjen, og dermed fikk Bull sette sitt tredje for kvelden i åpent mål.