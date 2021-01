Norge vant laghopp etter spenning

Nedbrutt Thingnes Bø etter marerittreprise: – Den siste tiden har vært tung

VM-marerittet gjentok seg for Johannes Thingnes Bø som tapte duellen mot franske Emilien Jacquelin på nøyaktig samme sted som for et snaut år siden. Nå innrømmer den norske skiskytteren at den siste tiden har vært vanskelig.