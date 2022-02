– Jeg tror jeg aldri har sett Thingnes Bø spurte for en seier i et mesterskap noen gang, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith før spurten.

For vanligvis er Johannes Thingnes Bø så suveren i sporet at han slipper å spurte. Men på dagens blandet stafett kom han likt inn på oppløpet sammen med Frankrike og det russiske laget.

Han lå snaue ti sekunder bak Frankrike og russeren etter siste skyting, men den luka tettet Thingnes Bø halvveis på den siste runden.

Og inn mot oppløpet klarte den norske ankermannen å få en liten luke, og den ga han aldri fra seg. Dermed ble det en drømmeåpning for de norske skiskytterne på OL.

– Det var faktisk et drømmescenario. Uansett hvordan stafetten hadde gått på forhånd, var vi tre mann som skulle gjøre opp på slutten. Det å krysse mållinjen først som ankermann for Norge, det er noe jeg vil huske resten av livet. Jeg gjør det på den største scenen, sammen med broren min og Tiril og Marte. En fantastisk dag, sier Thingnes Bø.

Men at Norge skulle ta gull her så lenge vanskelig ut, for det var nok av ting som ikke gikk Norges vei. Et sikte som falt av, mye vind og enorme skiftninger preget hele stafetten

– Vi var foran med et halvminutt, så var vi bak med et halvminutt, så dette var ting vi hadde sett for oss på forhånd. Det skal ikke mer enn ett ekstraskudd til før vi kanskje hadde blitt nummer fire. Det var på håret, forteller Norges ankermann.

Våpentrøbbel

Norge fikk den verst tenkelige starten på de blandende stafetten. Mens alle andre la seg ned og fant posisjonen på matta, plukket Marte Olsbu Røiseland opp en del av fra siktet og begynte å skru det på plass

– Da jeg gikk til start, så kom fysioterapeuten bort til meg og sa at noen hadde sagt at jeg hadde mistet noe på våpenet mitt. Jeg sjekka det, og jeg hadde to magasin og seks ekstraskudd, og alt var som det skulle, etter det jeg så, sier Olsbu Røiseland til NRK

– Men på førsterunden, så fikk jeg beskjed om at jeg hadde mistet irisen min, og det har jeg aldri opplevd før. Det var veldig merkelig.

Marte Olsbu Røiseland måtte skru på plass en del på sikte på første skyting. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Men Olsbu Røiseland klarte å holde seg unna strafferunden, og trengte kun ett ekstraskudd. Hun gikk ut drøye 20 sekunder bak ledende Italia.

– Utrolig godt gjort å holde hodet så kaldt og bare bruke ett ekstraskudd, men dette skal ikke skje i et OL. Man må forsikre seg at alt er skrudd riktig på plass, kommenterer Lunde.

Problemene med våpenet ble ikke avgjørende for Olsbu Røiseland, som sendte Eckhoff ut i en solid ledelse.

– Helt kaos

Eckhoff kom alene inn til skyting, og startet med et treff. Men så kom problemene. Tre bom på rad gjorde at Eckhoff lå an til ekstraskudd. Men hun var ikke den eneste som slet på standplass

– Nå er det helt kaos her, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er så krevende her. Når vinden kommer og du står lenge, så er det dødsvanskelig sier Eckhoff til NRK.

De fleste bommer på ett eller flere skudd, men ekstra ille går det for Norge. Eckhoff går på to strafferunder, og veksler som nummer fem halvminuttet bak ledende Frankrike.

– Det ble tre runder, det var helt jævlig, rett og slett. Det var dritkjipt. Det er ikke gøy i det hele tatt. Hvordan skal man beskrive det, da? Du har så lite kontroll. Det er ikke så enkelt. Skiskyting er vanskelig fra før av, sier en frustrert Eckhoff.

Mye vind

Vær, føre og forhold har vært store usikkerhetsmoment før OL i Beijing. Og allerede på første dag bød vinden på utfordringer.

Funksjonærene prøver febrilsk å holde mattene fri fra snø før stafetten. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Det er stiv kuling, det går fokksnø over stadion. Det er 12-13 minusgrader, men effektivt er det godt over 20 minusgrader, sier NRKs langrennskommentator Jann Post noen timer før stafetten.

De norske skiskytterne har vært forberedt på at vinden kommer til å prege OL. Det gjorde at de tok i bruk en vindmaskin under treninga i sommer.