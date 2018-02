Norge vant bronse i ny OL-disiplin – ble samtidig historiske

Norge slo med det USAs rekord fra Vancouver for åtte år siden, med 37 pallplasser i et vinter-OL.

– Vi hadde en felles målsetting for troppen på 30 medaljer hvorav 10 i gull. Det betyr at resultatene i dette OL overgår våre tidligere forventninger, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Bronsemedaljen forbedret også en ny rekord for de norske alpinistene med seier over Frankrike. Den sjuende alpintmedaljen i Pyeongchang er to mer enn det nest beste OL. Det kom under OL på Lillehammer og ga fem medaljer – to gull, én sølv og to bronse.

NRK-ekspert Lars Elton Myhre er overrasket over hvor bra Norge gjorde det i natt.

– Norge var ikke blant de største favorittene. Vi fikk en gunstig trekning i de to første rundene, og i semifinalen kjørte vi veldig bra. Finaleplassen var under rekkevidde, det sto om marginer, sier han.

VANT BRONSEMEDALJE: Norge tok sin 38. medalje i lagkonkurransen i natt. Foto: Martin Bernetti / AFP

Østerrike ble for sterke

Etter å ha feid OUR (Russland) av banen i åttendedelsfinalen, ble det vanskeligere mot Storbritannia. Etter to seiere og to tap gikk Norge videre på tid. Bare 21 hundredeler foran britene.

I semifinalen ventet storfavoritten Østerrike.

Kristin Lysdahl tapte mot Katharina Liensberger i første par, før Leif Kristian Nestvold-Haugen vant mot Michael Matt. Men med to tap på rappen etter det, måtte Norge kapitulere, og gjøre seg klar til bronsefinale mot Frankrike.

IMPONERTE: Leif Kristian Nestvold-Haugen imponerte stort i sitt siste par. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Nestvold-Haugen avgjorde

I finalen lå Norge bak Frankrike, da Nestvold-Haugen var igjen i siste par på toppen av bakken. Han taklet presset strålende og kjørte Norge inn til bronsen, 12 hundredeler foran Frankrike. Dette er Norge sin 38. medalje under OL i Pyeongchang.

– Jeg visste jeg måtte vinne. Vi skulle ikke dra herfra uten medalje, sier Nestvold-Haugen til NRK.

I finalen klarte Sveits å beseire Østerrike, etter at Marco Schwarz kjørte ut i den siste duellen.

– Sveits var helt rå i dag, sier Lars Elton Myhre.

Det norske laget besto av Nina Haver-Løseth, Kristin Lysdahl, Maren Skjøld, Sebastian Foss-Solevåg, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Jonathan Nordbotten.