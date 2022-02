Norge vann etter knallsterk avslutning

Forfang testet positivt igjen

Johann André Forfang ble smittet av korona få uker før OL-start, men har hatt håp om å rekke de storbakkerennet og lagkonkurransen i OL etter flere negative tester den siste tiden.

Men i dag fikk Forfang et tilbakeslag, han har igjen testet positivt, skriver Dagbladet.

- Jeg tror prøven i går var akkurat under verdiene jeg skulle ha. Det var så tett opp til negativt at det var latterlig, sier Forfang til avisen.

Han legger til at han venter på svar på en annen test, som han håper er negativ.

Norge har bare sendt tre herrehoppere til Kina, i håp om at enten Forfang eller Daniel-André Tande tester negativt og kan delta i andre halvdel av OL. Det er fortsatt et håp om at begge skal rekke de siste rennene.