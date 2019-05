Norges U20-landslag i fotball er uten sjanse til å nå åttedelsfinalen i VM etter at Panama slo Saudi-Arabia 2-1 fredag.

– Jeg må ta hovedansvaret for at vi ikke har prestert godt nok. Jeg må se på hva jeg og vi kan gjøre fremover. Jeg evnet ikke å få laget opp på maksnivået vi har, sier Norge-trener Pål Arne «Paco» Johansen til NRK noen minutter etter at «dommen» var klar.

Norge-trener Pål Arne «Paco» Johansen var svært skuffet etter å ha innsett at Norges VM er over. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Etter å ha innledet VM med to tap tente Norge håpet om avansement med den elleville 12-0-seieren over Honduras torsdag, der Erling Braut Haaland satte rekord med ni scoringer.

– Ikke godt nok

Fredag ble altså håpet slukket av et annet lag fra CONCACAF.

For å gå videre som en av fire gruppetreere var Norge avhengig av «riktige» resultater da de to siste gruppene ble avsluttet fredag.

Lenge så håpet ut til å holdes levende da det sto 1-1 mellom Panama og Saudi-Arabia, men Diego Valantas vinnermål i det 78. minutt ga Panama seieren og førte laget opp i fire poeng.

Det betyr at fire gruppetreere har fire poeng hver, mens Norge med sine tre i beste fall kan bli femte beste treer.

Treneren spår en stor fremtid for de norske fotballtalentene, til tross for at det ikke gikk helt som håpet i VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Dermed blir det hjemreise etter gruppespillet.

– Du kan si det er marginer, men jeg mener det vi har levert ikke har vært godt nok. Vi skal se på detaljene på det når vi ikke er så skuffa som nå, sier Johansen.

– Var dere ikke godt nok forberedt?

– Det er en av tingene vi må se på. Vi har visst veldig godt hva vi skal møte, men så må vi se på om vi har vært godt nok forberedt likevel, sier Johansen.

– Gull verdt

Dette var første gang på over 20 år at Norge greide å kvalifisere seg til et U20-VM.

Erling Braut Haaland satte scoringsrekord med sine ni mål mot Honduras, men seieren hjalp ikke stort. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Det er en liten trøst at de gutta som var med sist gang gikk heller ikke videre, men de ble etter hvert stammen i Norges gullalder. Jeg håper guttene i dag tar med seg dette videre. Å ha vært sammen i så mange døgn, ha vært i et mesterskap, det tror jeg er gull verdt. Nå skal vi videre til U21, og jeg tror disse guttene har mye spennende i vente, sier Johansen.

Da NRK snakket med Haaland torsdag kveld, innså han allerede da at VM trolig var over.

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med å tape to kamper her. Det skjønner alle. Det er litt blandede følelser. Det er VM og vi hadde et mål om å gå videre fra gruppa, så jeg tror det er litt bitterhet der selv om vi avslutter bra, sa han.

Haaland blir med stor sannsynlighet uansett mesterskapets toppscorer med de ni målene han scoret mot Honduras.