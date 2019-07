Norge ute av EM

Norge måtte vinne mot Frankrike for å gå videre i U19-EM, men med 3-3 røk Norge ut. Emilie Bragstad reduserte to ganger for Norge, men 15 før slutt satte Melvine Malard inn 3-2. Sara Iren Lindbak Hørte headet inn 3-3 like før slutt, men det var ikke nok for avansement.