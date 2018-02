Norge unngår USA i kvalifisering: – Et lag vi kan slå

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter å ha tapt kampen mot Tyskland på straffer er det nå klart at Norge skal møte Slovenia i neste runde. Tapet sørget dermed for at de norske havner sist i gruppa og unngår hockeystormakten USA. Dermed blir det lettere motstand i playoff til sluttspillet.

– Slovenia kan vi slå

Landslagstrener Petter Thoresen mente de likevel gjorde alt de kunne for å vinne mot Tyskland.

– Jeg var veldig opptatt av at gutta skulle få sin første seier i dag, og vi var veldig sultne på det. Jeg har ikke tenkt på hvem vi møter, jeg lever i nuet, sier Thoresen, og legger til:

– Slovenia er et lag vi kan slå, absolutt.

Visekaptein Patrick Thoresen, som ikke er fornøyd med sin egen innsats i dagens kamp, er overrasket over at det blir slovensk motstand i playoffen.

– Jeg hadde kanskje ikke sett for meg at de skulle ligge der de ligger etter tre kamper. De kommer nok inn i kampen med masse selvtillit, sier han.

Tommy Kristiansen sier at de ikke skal ta lett på Slovenia, selv om USA hadde vært vanskeligere.

– Det er en grunn til at Slovenia kom på andreplass. De har gjort det veldig bra. Vi må opp et par hakk for å komme til kvartfinale, sier han.

IMPONERTE: Lars Haugen imponerte stort i dagens kamp mot Tyskland. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Haugen imponerte

Keeper Lars Haugen som har fått kritikk for sitt målvaktspill hittil i mesterskapet var en av kampens store giganter mot Tyskland, og reddet Norge i mange farlige situasjoner.

– Vi slipper til veldig store sjanser, men vi kriger, så de tar oss i hvert fall ikke på innsatsen. Det er små marginer på straffekonkurranse, sier Haugen selv.

Han får også skryt av flere av lagkameratene og landslagssjefen. Petter Thoresen mener blant annet at ett mål burde være nok til å vinne slike kamper.

– Det er herlig jobba av gutta. Haugen sto helt rått i mål, vi slipper inn ett mål, og det tar vi med oss. Det skal være nok til å vinne kamper, men det var det ikke i dag, sier landslagssjefen.

Patrick Thoresen mener også at Haugen var stor grunn i at Norge nådde en straffekonkurranse, men at den offensive førsterekka ikke holdt den standarden som kreves i slike kamper.

– Lars spiller en kanonmatch i mål. Alle kommer opp på nivå i dag bortsett fra rekka vår. Der må jeg og Olimb-brødrene ta selvkritikk. Vi får mye ansvar i offensive situasjoner, men vi er ikke så vasse som vi skal være i slike situasjoner, sier Thoresen.