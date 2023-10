Med tre kamper igjen av EM-kvalifiseringen ser det vanskelig ut for Norge å kapre en direkteplass til EM. Det er de to beste fra hver gruppe som går direkte videre.

Før kampene mot Kypros og Spania de neste dagene er Norge åtte poeng bak gruppeleder Skottland og to poeng bak Spania. Norge har spilt én kamp mer enn Spania.

Den gode nyheten for Norge er at de har kamper igjen mot både Spania og Skottland, samt at Spania og Skottland også skal møte hverandre.

Likevel må Spania og Skottland regnes som store favoritter til å ta de to øverste plassene i gruppa. I så fall kan Norge få en siste sjanse i playoff, men for øyeblikket ser heller ikke det ut til å gå Norges vei.

– Nasjonsliga-opplegget må vi bare legge dødt til vi ser hvordan kvalifiseringen går. Jeg har fått en forelesning av Are (Hokstad, koordinator for A-landslaget) om det der, men det er vanskelig å konkludere, sa Ståle Solbakken under forrige samling.

Både Solbakken og landslagskaptein Martin Ødegaard holder fast i håpet om at de kan komme topp to, men:

– Så får vi se med dette playoff-greiene hva som skjer, men vårt fokus er å vinne resten av kampene, sa Ødegaard.

Avhengig av hjelp

For Norges del er det syv land fra nivå B i Nasjonsligaen som ligger foran Norge i køen om en playoff-plass: Israel, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Skottland, Finland, Ukraina og Island.

For at Norge skal være garantert en playoff-plass må minst fire av dem ta seg direkte til EM. For øyeblikket ligger bare Serbia og Skottland an til å ta seg direkte videre.

I tillegg har det åpnet seg en plass ettersom det bare er to av toppnasjonene fra nivå A i Nasjonsligaen som ser ut til å havne utenfor topp to i sine grupper.

Men selv med fem plasser til landene på nivå B, så er situasjonen klar:

Norge ligger for øyeblikket an til å havne akkurat utenfor en playoff-plass.

Det norske håpet er at det fremdeles er en del kamper i kvalifiseringen som gjenstår og at det ikke er store endringer som må til for at Norge kan få en playoff-plass.

Slik fordeles playoff-plassene Ekspander/minimer faktaboks Totalt tolv land skal ut i playoff, hvor de deles inn i tre grupper med fire land i hver gruppe. De tolv plassene fordeles basert på sluttstillingen i Nasjonsligaen. Nivå A, B og C har i utgangspunktet alle fire plasser hver, som samsvarer med at det på hvert nivå er fire grupper og alle gruppevinnerne dermed er sikret en plass. Hvis en gruppevinner blir direkte kvalifisert, går plassen videre til neste lag som ikke er direkte kvalifisert på det aktuelle nivået. Hvis mindre enn fire lag fra enten nivå A, B eller C blir klare for playoff, går så den første tilgjengelige plassen til den beste gruppevinneren på nivå D (Estland), med mindre de allerede er kvalifisert. Ved ytterligere ledige plasser går plassene til de best rangerte nasjonene som ikke er direkte kvalifisert. Dermed kan det åpne seg plasser for Norge hvis to eller færre lag fra nivå A kvalifiserer seg direkte. Hvis alle lagene fra nivå A går videre, vil det bli syv plasser til lagene på nivå B + Estland fra nivå D. Hvis alle lagene utenom ett går videre, blir det seks plasser til lagene på nivå B og fem plasser hvis alle utenom to lag fra nivå A går videre. Gruppevinnere fra nivå A, B og C kan samtidig ikke komme i en playoff-gruppe med lag fra et høyere nivå enn deres eget. Hvis det er flere enn fire land fra nivå B som skal spille playoff, kan Norge dermed risikere å bli trukket mot lag fra nivå A. I tillegg er det slik at hvis fire eller flere nasjoner fra samme nivå havner i playoff, så må en egen gruppe settes av til en gruppe bestående av fire lag fra samme nivå.

Svensk kollaps kan bli skjebnesvanger

Nasjonsligaen endte på skuffende vis for Norge høsten 2022. Tap borte mot Slovenia og hjemme mot Serbia gjorde at gruppeseieren glapp.

Med gruppeseier ville Norge vært sikret en playoff-plass, men istedenfor endte de som den dårligste av de fire gruppetoerne.

Det kan de blant annet «takke» Sverige for, etter at Sverige kun tok ett poeng på de siste fem kampene.

Det svenske EM-håpet lever i en svært tynn tråd:

Ettersom Russland også var på nivå B, men ikke fikk spille på grunn av invasjonen av Ukraina, ble nemlig resultatene mot tabelljumboene strøket i den interne rangeringen av lagene på nivå B.

Mens Norge tok seks poeng av seks mulige mot Sverige, tok de tre poeng mot Serbia og ett poeng mot gruppetreer Slovenia.

Sverige spilte 1–1 hjemme mot Slovenia i den siste kampen i gruppespillet høsten 2022. Hadde de vunnet den kampen, ville de blitt nummer tre i gruppa. Da hadde Norge blitt beste gruppetoer og vært så godt som sikret en playoff-plass.

Nå er situasjonen langt mer usikker.

Nasjonene som ligger an til å gå til playoff Ekspander/minimer faktaboks Fra nivå A: Polen

Wales Fra nivå B: Israel

Bosnia-Hercegovina

Finland

Ukraina

Island Fra nivå C: Georgia

Hellas

Kasakhstan

Luxembourg Fra nivå D: Estland

Nasjonene som Norge må heie på

Her er noen av situasjonene som kan bli svært viktig å holde et øye med fremover:

Serbia i gruppe G:

Etter landskampene i september ligger Serbia på en andreplass i gruppe G. Ettersom Serbia vant Nasjonsliga-gruppen til Norge, er de på forhånd sikret en playoff-plass.

For norske playoff-muligheter er det en stor fordel om Serbia kvalifiserer seg direkte. Et par nøkkelkamper venter de neste dagene.

Den 14. oktober spiller Serbia borte mot gruppeleder Ungarn. Tre dager senere spiller de hjemme mot gruppetreer Montenegro. Serbia er bare to poeng foran Montenegro, så hvis Serbia taper de to kampene, vil sjansene deres for direkte avansement være svært små.

SERBISK MARERITT: Serbia vant på Ullevaal i fjor høst og sikret gruppeseieren i Nasjonsligaen. De slo også ut Norge i semifinalen i Nasjonsliga-playoff-en i 2020. Men nå bør norske fans håpe at Serbia gjør det bra de neste månedene. Foto: Javad Parsa / NTB

Israel i gruppe I:

Israel er en annen av gruppevinnerne fra nivå B. De ligger som nummer tre i gruppe I, ett poeng bak Romania og tre poeng bak Sveits.

Romania er også en nasjon fra nivå B fra Nasjonsligaen, men de ble lavere rangert enn Norge. Skulle Israel komme seg opp topp to på bekostning av Romania, vil det åpne veien for Norge.

Etter at det brøt ut krig mellom Israel og Palestina tidligere i oktober er alle kampene i Israel foreløpig utsatt. Det gjør at Israels hjemmekamp mot Sveits 12. oktober er utsatt til 15. november. I tillegg er Kosovo – Israel, som skulle spilles planlagt 15. oktober, utsatt. En ny dato er foreløpig ikke satt.

En nøkkelkamp i gruppa skal etter planen spilles 18. november. Da skal Romania spille borte mot Israel.

Sluttstillingen på nivå B i Nasjonsligaen 2022/23 Ekspander/minimer faktaboks Israel Bosnia-Hercegovina Serbia Skottland Finland Ukraina Island Norge Slovenia Irland Albania Montenegro Romania Sverige Armenia Russland - utestengt fra deltagelse

Bosnia og Island i gruppe J:

Denne gruppen har utviklet seg til å bli nærmest ut som en marerittgruppe for Norge. Både Bosnia-Hercegovina (gruppevinner) og Island endte foran Norge på Nasjonsliga-rankingen.

I denne kvalifiseringen har de begge skuffet stort til nå. De er begge syv poeng bak gruppetoer Slovakia og fire poeng bak Luxembourg på tredjeplass.

Slovakia skal spille mot Portugal (borte), Luxembourg (borte), Island (hjemme) og Bosnia (borte) i de fire siste kampene i gruppespillet. Dermed er ikke alt håp ute for Bosnia og Island, men de trenger virkelig at ting går deres vei om de skal ende topp to.

Finland i gruppe H:

Også Finland er bedre rangert på nivå B enn Norge. I en svært jevn gruppe ligger de foreløpig på tredjeplass, ett poeng bak Slovenia og Danmark. Kasakhstan har like mange poeng som Finland.

Slovenia ble dårligere rangert enn Norge på nivå B, mens Kasakhstan er gruppevinner på nivå C og uansett garantert playoff.

Det mest gunstige resultatet vil dermed være om Danmark og Finland går videre, slik at de ikke blokkerer en mulig vei til playoff.

En nøkkelkamp kommer da allerede 14. oktober. Da spiller Slovenia hjemme mot Finland.

Polen i gruppe E

Polen har slitt stort så langt og står bare med seks poeng på fem kamper. Søndag tapte de 0–2 borte mot Albania og de ligger med det på fjerdeplass, med to poeng opp til Tsjekkia på andreplass (som har én kamp mindre spilt enn Polen) og fire poeng opp til gruppeleder Albania.

Både Polen og Tsjekkia er på nivå A i Nasjonsligaen, mens Albania ble rangert bak Norge på nivå B. At Polen og Tsjekkia ender topp to i gruppen er dermed det foretrukne for Norge. Og i løpet av oktober kan mye snu. Da spiller Polen mot Færøyene og Moldova, mens Albanias eneste kamp er hjemme mot Tsjekkia.

HENGER ETTER: Polen, ledet an av stjernespiss Robert Lewandowski, har slitt til nå i EM-kvalifiseringen. Foto: FLORION GOGA / Reuters

Wales i gruppe D

Også i gruppe D er det to lag fra nivå A i Nasjonsligaen i Kroatia og Wales.

Mens Kroatia er i rute og topper gruppen, har Wales ikke fått en strålende start grunnet tap mot både Armenia og Tyrkia.

Tyrkia har kommet fint i gang i gruppespillet og har tre poeng ned til Wales. Tyrkia er gruppevinner på nivå C i nasjonsligaen. Dermed er de garantert playoff. Likevel kan Norge dra fordel av at Wales og Kroatia ender topp to i gruppa ettersom det trolig vil gjøre at det blir en ledig plass til lagene fra nivå B.

PS! Også Ukraina ble høyere rangert enn Norge på nivå B i Nasjonsligaen. For øyeblikket ligger de som nummer tre i sin gruppe bak England og Italia. Slik situasjonen er nå, vil ikke en andreplass på bekostning av Italia påvirke hvorvidt Norge får en playoff-plass eller ikke.