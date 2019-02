Norge tok historisk hoppmedalje etter Lundby-svev

– Jeg har ikke ord. Det å stå her som et lag og ta en medalje .. Jeg er så imponert over hele laget, sier Silje Opseth til NRK.

Det ble en svært spennende konkurranse, der Norge etter hvert kjempet om medaljene med Tyskland og Østerrike. Det norske laget var på 2.-plass bak Tyskland etter 1. omgang.

Maren Lundby avsluttet omgangen for Norges del med et rått svev på hele 108 meter. Det var også ny bakkerekord i VM-bakken (se video).

– Herregud, det er helt rått det de andre driver med. Da kunne ikke jeg være noe dårligere. Det kjentes bra ut. Flaks at jeg holdt meg på beina, sa Lundby etter rekordhoppet.

Spennende avslutning

Utover i andre omgang falt Norge ned til 3.-plass i lagkonkurransen. Før Maren Lundbys siste hopp var det norske laget på en bronseplass bak Østerrike og ledende Tyskland.

I det andre hoppet ble det 100,5 meter på Lundby, og dermed var VM-bronsen sikret.

– Dette er en prestasjon vi virkelig må glede oss over, sier NRK-kommentator Christian Nilssen.

Lundby med bakkerekord Du trenger javascript for å se video.

Nervøs debutant

VM-debutant Ingebjørg Bråten var ekstra spent før tirsdagens historiske lagkonkurranse.

Hun deltok i sitt første verdenscuprenn denne sesongen, og fikk altså sin VM-debut i det som er den aller første lagkonkurransen for kvinner noensinne.

Nervene så imidlertid ut til å være borte da 19-åringen satte utfor i 1. omgang. 96 meter var absolutt godkjent lengde. I 2. omgang ble det 90 meter på debutanten.

– Hun hopper sine absolutt beste hopp når det gjelder som mest. En kjempeprestasjon, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

I tillegg fulgte Anna Odine Strøm opp med to hopp på 97,5 meter og 97 meter, mens Silje Opseth landet på henholdsvis 97,5 meter og 94,5 meter.