Kun seier mot Island ville sikre de norske håndballgutta plass i neste års VM i Sverige og Polen. Og det skulle ta mer tid enn noen kunne drømme om før kampen var avgjort.

Ved fulltid kunne ingen skille lagene og man måtte ty til ekstraomganger. Like før ekstraomgangene var ved veis ende så det ut til at det hele skulle avgjøres med straffekast.

Men Harald Reinkind utnyttet et øyeblikks uoppmerksomhet hos Islands keeper, og overrasket med et skudd som traff keeperens arm og gikk i mål med bare ett sekund igjen.

– Ingen vakker kamp

Etter kampen var det en strålende fornøyd landslagssjef som stilte til intervju.

– Gutta sloss og sloss. Det var sterkt å vinne. Vi var langt nede i kjelleren både etter kampen mot Russland og etter den mot Sverige. Dette var kanskje ikke noen vakker håndballkamp, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Onsdag forsvant Norges mulighet for å komme med i cupspillet etter å ha tapt 23–24 mot Sverige.

Norge startet kampen bra og både forsvarsspillet og angrepet så ut til å gå på skinner. Og ved pause hadde Norge føringen 16–12.

Men i den andre omgangen begynte det å kladde for de norske gutta. Island tok mer og mer over kampen og hadde de norske gutta nærmest i knestående, men etter at Island bommet på åpen mål i siste sekund av ordinær tid sikret Norge ekstraomganger.

JUBLET: Sander Sagosen og de norske gutta kunne til slutt juble mot Island. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

– En lettelse

Der fulgte lagene hverandre hele veien, men i siste liten sikret Reinkind seier 34–33.

– Det blir som det alltid blir, tett, jevnt og med masse drama, også er vi heldige som har Reinkind som har gjort det mange ganger før, og avgjør på tampen. Det er viktig å slutte med seier, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

Nå håper Tvedten at den sikrede VM-plassen vil gi ro i forberedelsene til mesterskapet i januar neste år.

– Plasseringsmessig river ikke 5.-plass skinnet av pølsa, men å avslutte med seier er viktig for moralen. Det er mye tyngre å dra hjem med et tap i bagasjen. Nå slipper de å tenke mer på den VM-plassen, de slipper å drive med kvalifiseringsrunder. Det er en lettelse å se litt lengre fram, og få et lengre perspektiv, mener Tvedten.

Taus om fremtiden

I det mesterskapet er det ifølge ryktene ikke sikkert at Christian Berge er med som landslagstrener. Siden sommeren har han vært sterkt linket til trenerjobben i Kolstad.

Denne høsten har flere landslagsprofiler meldt overgang til Trondheimsklubben, blant annet Sander Sagosen. Men om Berge blir den neste profilen inn døra til den hardtsatsende klubben ville ikke landslagstreneren si noe om etter kampen.

– Jeg må nesten få slippe å svare på det. Jeg har en kontrakt med forbundet jeg forholder meg til, sa han til TV3 på spørsmål om han hadde ledet Norge for siste gang.

Berges avtale med Norges Håndballforbund gjelder til 2025. Han fikk jobben i 2014 og erstattet Robert Hedin. Han har ledet Norge til to VM-sølv (2017 og 2019) og én EM-bronse (2020).

I de tre siste mesterskapene under Berge ble ikke Norge bedre enn nummer fem.